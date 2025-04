Thunderbolts* : les premiers avis sur le film Marvel sont tombés. Une bonne surprise ?

"Thunderbolts*" sera le dernier film de la phase V du MCU. Et selon les premières réactions au long-métrage, cette cinquième phase va se conclure d’une très belle manière.

Thunderbolts* est prêt à être dévoilé

Si les Avengers forment l’équipe la plus célèbre du Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts* se concentrera cette fois sur un groupe d’anti-héros. Le dernier film de la phase V du MCU nous fera suivre l’association entre Bucky Barnes, Yelena Belova, Alexei Shostakov, Ava Starr, John Walker et Antonia Dreykov, alors que tous ces personnages devront faire face à une redoutable menace.

Thunderbolts* sera bientôt à voir dans les salles obscures. Avant cela, des journalistes ont découvert le long-métrage réalisé par Jake Shreier. Ils se sont ensuite rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur avis sur cette nouvelle histoire au sein du MCU.

Un film qui s’annonce très réussi

Bonne nouvelle pour Thunderbolts* : les premières réactions au film sont très bonnes ! Selon Emily Murray, le long-métrage est « facilement l’un des meilleurs du MCU depuis longtemps. » Amon Warmann et The Hollywood Handle écrivent la même chose dans leur critique du film. Et Big Gold Belt Media affirme que le long-métrage est « brut, hilarant et profondément humain ».

Well #Thunderbolts is easily one of the best MCU movies in a long time (and maybe one of my new personal faves). Has so much spark, charisma, and tells a genuinely emotional story you connect with. A tear was shed. Florence Pugh in particular superb, just walks away with it pic.twitter.com/U7AzBgGZMl — Emily Murray (@EmilyVMurray) April 22, 2025

Dévoilé il y a quelques jours, le dernier trailer de Thunderbolts* laissait penser que ce nouveau film pourrait être plus sombre que les précédents du MCU. Et les premières réactions au long-métrage confirment également cela. Matt Neglia assure qu’il s’agit du film le plus sombre de cet univers.

Florence Pugh encensée

L’interprète de Yelena Belova, Florence Pugh, récolte également de nombreuses louanges. Emily Murray qualifie sa performance de « superbe ». The Hollywood Handle écrit qu’elle est « l’étoile la plus brillante » du long-métrage. Matt Neglia estime qu’elle « porte la plus grosse partie du poids narratif du film sur son dos ». Et selon Mia Pflüger, l’actrice « montre qu’elle est la vraie leader de la nouvelle génération et la nouvelle équipe ».

#Thunderbolts* introduces a new era for Marvel, the most humane film filled with allowing their anti hero being flawed, broken and regretful. Sebastian Stan has an absolute scene stealing moment, yet Florence Pugh shows she is the true lead of the new generation and team. pic.twitter.com/laTDyRVCkr — Mia Pflüger (@justmiaslife) April 22, 2025

Thunderbolts* a donc reçu un très bel accueil de la part des premiers journalistes ayant vu le film. On verra si le public est aussi enthousiaste devant la nouvelle proposition du MCU. Le long-métrage sortira le 30 avril prochain dans les salles françaises. Si vous allez le découvrir, vous conseillons de rester jusqu’à la fin puisqu’il contient une scène au milieu du générique et une autre à la fin.