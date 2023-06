Titanic : bad buzz pour Netflix aux Etats-Unis après cette annonce

Quelques jours seulement après l'accident fatal du sous-marin Titan parti explorer le Titanic avec cinq personnes à son bord, Netflix a fait une annonce qui en a offusqué plus d'un en ligne. Explications.

Titanic fait de nouvelles victimes

111 ans après le naufrage du célèbre paquebot, qui a causé la mort de 1500 personnes, le Titanic a indirectement fait de nouvelles victimes. En effet, le sous-marin Titan de la compagnie OceanGate, qui organisait des visites touristiques de l'épave au fond de l'océan Atlantique, a implosé à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les cinq personnes à bord, dont l'explorateur français Paul-Henri Nargeolet et le président de l'entreprise, ont péri.

Depuis ce drame, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le manque de sécurité et la non fiabilité du sous-marin, dont le réalisateur James Cameron. En effet, en plus d'avoir mis en scène le film Titanic, ce dernier est un expert des fonds-marins. Descendu à des dizaines de reprises pour observer l'épave du paquebot, il avait également battu, le 26 mars 2012, le record du monde de plongée en sous-marin en solitaire, à près de 11km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Cet exploit avait d'ailleurs été relaté dans le documentaire Deepsea Challenge 3D, l'aventure d'une vie sorti en 2014.

James Cameron - Deepsea Challenge © National Geographic

Un bad buzz pour Netflix

Netflix a annoncé que le film Titanic de James Cameron serait disponible le 1er juillet prochain sur sa plateforme américaine et canadienne, soit moins de dix jours après le drame. Un timing qui a fait grincer des dents de nombreux internautes, qui ont exprimé leur mécontentement en ligne, en particulier sur Twitter.

Si le timing est effectivement malheureux, il n'en reste pas moins complètement accidentel. En effet, Netflix, comme les autres plateformes de streaming, établissent leurs agendas de sorties des mois avant leurs mises en ligne, notamment pour des questions de fenêtres de droits. Il faut également souligner que Netflix n'a pas communiqué sur cette sortie comme elle a l'habitude de le faire. La plateforme n'a pas non plus communiqué sur le timing de cette mise en ligne au regard de l'actualité malheureuse autour du Titanic.