Titanic : la tragique histoire vraie du couple Isidor et Ida Straus

Depuis la sortie du film "Titanic" de James Cameron, le couple Rose/Jack est au centre de toutes les attentions. Pourtant, dans les faits réels, c'est un autre couple qui a défrayé la chronique avec son histoire tragique, brièvement abordée dans le long-métrage.

Titanic : une romance pour décupler l'émotion

Bien que le naufrage du Titanic en avril 1912 soit une tragique histoire vraie ayant conduit à la mort de plus de 1500 personnes, le couple Rose DeWitt Bukater/Jack Dawson n'a jamais existé. Ces personnages interprétés par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont tout droit sortis de l'imagination de James Cameron, scénariste et réalisateur du film aux 11 Oscars.

Pour décupler le destin tragique de ce paquebot, Cameron a en effet choisi de mettre au premier plan une histoire d'amour entre deux passagers que tout oppose : la riche héritière et l'artiste sans le sou. Le public se passionne pour leur romance, jusqu'au dénouement déchirant qui n'a pas fini de nous faire pleurer à chaudes larmes.

Si Rose et Jack n'ont jamais existé, des drames similaires se sont joués lors de cette fatidique nuit, et de nombreux couples ont été séparés, principalement lors des départs des canots (les femmes et les enfants d'abord) ou ont choisi de périr ensemble. L'histoire la plus connue demeure celle d'Isidor et Ida Straus.

Ida et Isidor Straus : la vraie histoire tragique du naufrage

Parmi les images du naufrage vues dans le film, celle du couple allongé dans le lit, avec l'eau qui s'immisce dans la chambre, fait partie des plus marquantes. Ce que vous ignoriez peut-être c'est qu'elle est basée sur l'histoire vraie du couple Straus, qui est resté uni jusqu'à la fin.

Isidor Straus, né en 1845, est un riche homme d'affaires américain, notamment copropriétaire des magasins Macy's. Il épouse en 1870, Rosalie Ida Blun, qui devient Ida Straus. Couple fusionnel, ils sont inséparables, et s'écrivent chaque jour lorsqu'ils ne sont pas ensemble.

Le 10 avril 1912, ils embarquent tous les deux à bord du Titanic, dans une suite de première classe, accompagnés de leur majordome et de leur domestique, Ellen Bird.

La nuit du naufrage, Ida Straus, qui avait pourtant une place réservée à bord d'un des rares canots de sauvetage, refuse de quitter son mari. Ce dernier se voit offrir une place à ses côtés mais refuse également, "tant qu'il restera des femmes et des enfants sur le navire". C'est finalement leur domestique qui montera à bord.

À la proposition de l'officier, Isidor Straus déclarera qu'il ne vaut "pas mieux qu'un autre".

De son côté, Ida Straus déclara :

Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble.

D'après les nombreux témoignages des survivants du naufrage, Ida et Isidor Straus se sont installés côte à côte dans des transats en attendant d'être pris par les eaux. L'image du film les montrant enlacés dans le lit est donc romancée, mais Cameron a voulu leur rendre hommage.

Dans une scène coupée de Titanic, on peut voir Isidor tentant de persuader sa femme de monter dans un canot, ce à quoi elle réplique "nous sommes ensemble depuis 40 ans, où que tu ailles, je te suivrai." Découvrez-la ci-dessous :

Et si les secrets du film de James Cameron vous passionnent, on vous conseille de jeter un oeil à la scène de fin alternative, ou aux scènes coupées qu'il faut avoir vues.