Titanic : pourquoi Kate Winslet regrette la scène dénudée du portrait ?

L'un des nombreux passages cultes de "Titanic" est évidemment celui où Jack dessine le portrait de Rose. Une séquence que Kate Winslet regrette un peu d'avoir tournée, pour une raison étonnante.

Titanic : et le monde découvrit Rose et Jack

Un réalisateur aux ambitions démesurées, deux acteurs prometteurs, une chanson culte interprétée par Céline Dion, 11 Oscars, plus d'1,8 milliard de dollars de recettes mondiales lors de sa sortie... 25 ans plus tard, Titanic n'a guère besoin d'être présenté.

Depuis 1997, l'histoire d'amour entre Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) continue de faire vibrer les spectateurs, au même titre que le départ grisant du paquebot réputé insubmersible de Southampton, la découverte du portrait de l'héroïne par Brock Lovett (Bill Paxton), l'analyse des différentes classes sociales et bien sûr le naufrage tragique et haletant...

Titanic ©20th Century Studios

Avec Titanic, James Cameron offre au public un spectacle total, réussissant à alterner entre des émotions opposées et à passer de séquences intimes à des scènes chorales avec fluidité et cohérence. Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bernard Hill, David Warner et Victor Garber complètent la distribution de ce chef-d'oeuvre, qui est à la fois une révolution technologique et un classique hollywoodien dans la continuité de Lawrence d'Arabie, Autant en emporte le vent, Ben Hur, Les Dix Commandements et West Side Story.

Le gros regret de Kate Winslet

L'un des moments les plus emblématiques du long-métrage est celui où Jack dessine le portrait de Rose. Pour briser la glace, Kate Winslet s'est entièrement déshabillée face à Leonardo DiCaprio lors de leur rencontre pré-tournage. Ce qui n'a pas empêché le jeune acteur d'être mal à l'aise durant les prises de vues de cette scène. Le malaise est venu bien plus tard pour la comédienne.

Titanic ©20th Century Studios

En 2014, lors de la promotion de Divergente, Kate Winslet confie à Yahoo! que cette séquence continue de la "hanter". La raison ? De nombreux fans lui demandent de lui dédicacer des photos du portrait de Rose. Elle explique à ce sujet :