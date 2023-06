Titanic Rises : le mort-vivant Jack se venge de Rose dans le trailer grotesque du film d'horreur

Après "Titanic : Odyssée 2012", la société de production The Asylum se consacre à nouveau au célèbre paquebot avec "Titanic Rises". Un nanar qui se dévoile à travers une bande-annonce très alléchante, dans laquelle Jack se venge de Rose.

Titanic Rises : à mille lieues du film de James Cameron

En 1997, James Cameron signe un monument avec Titanic, chef-d'oeuvre proposant une histoire d'amour bouleversante, une confrontation entre des classes sociales opposées et un spectacle immersif retranscrivant un naufrage tristement célèbre survenu entre le 14 et le 15 avril 1912. 26 ans plus tard, les amateurs de film catastrophe vont pouvoir retourner sur le paquebot avec Titanic Rises. Un long-métrage produit par l'illustre société The Asylum, spécialiste des nanars comme Sharknado ou Mega Shark vs. Giant Octopus.

Onze ans après Titanic : Odyssée 2012, la société de production s'intéresse à nouveau au paquebot et emmène les spectateurs à bord du Titanic III, qui se rend au large des côtes de Terre-Neuve, où plus de 1500 personnes ont péri. À la suite d'une étrange incantation proférée par Idina Bess (Lydia Hearst), les morts envahissent le bateau. Des revenants qui prennent le contrôle de l'insubmersible, au grand dam du capitaine Celeste Rhoades (Keesha Sharp), bien décidés à le faire percuter un iceberg et à faire couler tous ses passagers.

Idina Bess (Lydia Hearst) - Titanic Rises ©The Asylum

AnnaLynne McCord et Jamie Bamber complètent la distribution de ce film d'horreur improbable et réalisé par Nick Lyon (Isle of the Dead, D-Day), qui se dévoile à travers des images forcément alléchantes. Une superbe bande-annonce dans laquelle un ersatz de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) se venge d'un sosie au rabais de Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet), en la faisant tomber de sa barque pour l'emporter avec lui dans les abysses.

Titanic Rises est disponible en VOD.