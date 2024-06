Tom Cruise offre tous les ans un cadeau très particulier à Dakota Fanning

Partenaires de jeu il y a presque 20 ans sur "La Guerre des mondes", Tom Cruise et Dakota Fanning ont une tradition particulière. À chacun de ses anniversaires, l'acteur de "Top Gun : Maverick" lui envoie en effet le même cadeau...

L'insaisissable Tom Cruise

Très discret hors des écrans depuis les expériences douloureuses de la sur-médiatisation de ses relations avec Nicole Kidman et Katie Holmes, et les polémiques sur ses liens avec l'Église de scientologie, Tom Cruise a pu apparaître comme une personnalité pour le moins distante, voire antipathique. C'est pourtant mal connaître la superstar, qui est connu pour envoyer chaque année à ses très nombreux amis d'Hollywood un gâteau au chocolat blanc et à la noix de coco.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Styliste de Dakota Fanning

Tom Cruise aime ainsi faire des cadeaux, et l'actrice Dakota Fanning a tout récemment révélé à Entertainment Weekly que l'acteur et producteur se montrait généreux avec elle. En effet, depuis leur collaboration en 2005 pour La Guerre des mondes, alors que l'actrice n'était âgée que de 11 ans, Tom Cruise lui envoie à chacun de ses anniversaires des chaussures.

J'ai eu 11 ans pendant le tournage de "La Guerre des mondes", et il m'a offert pour mon anniversaire mon premier téléphone portable ! C'était un Motorola Razr. Je n'avais personne à appeler mais je voulais tellement un Razr. (rires) J'ai dû beaucoup en parler parce que c'est ce qu'il m'a offert. C'est un si beau souvenir.

Mais passé ce premier cadeau, Tom Cruise a changé d'idée. Comme l'actrice le développe, elle explique alors qu'elle reçoit de sa part, chaque année depuis, la même chose.

Quand j'étais petite j'adorais les chaussures. Et j'ai commencé à pouvoir mettre des petites chaussures d'adultes durant la promotion de "La Guerre des mondes", donc j'étais très excitée. Donc depuis cet anniversaire, il m'envoie toujours des chaussures.

Une attention généreuse délicate, et on doit le dire un peu étrange aussi... De quoi nourrir un peu plus la légende de l'interprète d'Ethan Hunt et de "Maverick", qui n'en finit donc pas de surprendre.