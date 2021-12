Découvrez la tradition insolite de Tom Cruise pour les fêtes de Noël

Légendaire acteur et producteur de cinéma d'action, Tom Cruise s'illustre de temps en temps sur un plan plus privé. À l'approche des fêtes de Noël, depuis plusieurs années, il a en effet mis une tradition en place, aussi surprenante que sympathique.

Tom Cruise, l'homme devenu légende

Qu'on apprécie l'acteur ou pas, qu'on reconnaisse son travail de producteur ou pas, enfin qu'on s'interroge ou pas sur sa mystérieuse personnalité, Tom Cruise est entré dans cette période de sa carrière professionnelle où chacune de ses nouvelles actions ou décisions se place dans la catégorie : "légendaire". À quelques mois de ses 60 ans, celui qui a tourné avec tous les grands réalisateurs de son temps et offert à la pelle des super-productions d'action est au sommet de son art et ne semble pas du tout en descendre. Ses cascades, ses coups de gueule, ses courses à pied presque devenues un running gag... on pourrait croire que plus rien n'étonne chez Tom Cruise. Eh bien détrompez-vous, l'acteur de Top Gun et producteur de la saga Mission : Impossible est un puits de surprises sans fond.

Des gâteaux au chocolat blanc et à la noix de coco pour Noël

Entre ses relations sentimentales compliquées par son adhésion à la scientologie, une grande discrétion dans les médias - quand il ne saute pas sur le canapé d'Oprah Winfrey -, la personnalité de Tom Cruise est essentiellement méconnue du public. Mais il arrive, comme par miracle, des événements où des traits de son caractère se révèlent. Par exemple, sa tradition d'envoyer des gâteaux au chocolat blanc et à la noix de coco pour Noël à ses plus proches amis d'Hollywood - on parle tout de même d'une centaine de gâteaux envoyés chaque année à beaucoup de noms de la A-List de la profession.

©Doan's Bakery - Gold Belly

Qui sont les heureux destinataires de ce gâteau ? Les plus connus se nomment, pour ne citer qu'eux Henry Cavill, Kirsten Dunst, Cobie Smulders, Rosie O'Donnell. Ou encore les présentateurs stars Jimmy Fallon et Graham Norton. D'où vient cette tradition, et surtout, pourquoi ce gâteau précisément ? Il semblerait que le choix de ce gâteau remonte au temps de sa relation avec Katie Holmes, un mariage qui a duré entre 2006 et 2012. Difficile de dater précisément le choix, mais celui-ci résulte d'un "concours" avec Diane Keaton.

Une tradition issue d'un concours de dégustation

La fameuse actrice Diane Keaton lui avait en effet soutenu qu'elle connaissait un meilleur gâteau que celui fait par Katie Holmes, alors son épouse. Elle lui avait donc fait goûter ce gâteau au chocolat blanc. Une très solide sucrerie préparée par la pâtisserie familiale Doan's Bakery située à Woodland Hills, au nord de Los Angeles. L'acteur a ainsi découvert le gâteau et admis sa supériorité. Depuis, il est fidèle à cette pâtisserie, qui selon ses propriétaires a pu en partie survivre grâce à ces massives commandes annuelles.

C'est par un journaliste de The Guardian, Stuart Heritage, que l'information a refait surface, puisque celui-ci l'avait mis au défi dans un article de lui envoyer un gâteau - en référence à une indigestion de chocolat de la star lors de ces premières années en tant qu'acteur, pour lui prouver qu'il était un meilleur "mangeur de gâteaux". Et, au grand bonheur du journaliste, Tom Cruise lui a envoyé non pas un mais deux gâteaux. S'il y en a donc un qui a l'esprit de Noël, c'est bien Tom Cruise !

En bonus, voici la réaction d'Henry Cavill à ce cadeau pas comme les autres, un récit fait à l'occasion de la promotion de Mission : Impossible - Fallout en France :