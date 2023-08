Tom Cruise : ce film violent qu'il prépare en attendant de partir dans l'espace

Alors que le tournage du huitième volet de la saga "Mission : Impossible" est toujours en stand-by en raison de la grève qui paralyse Hollywood, Tom Cruise et Christopher McQuarrie planchent déjà sur un autre projet qui se veut très violent.

Tom Cruise : un acteur abonné aux films d’action

Ces dernières années, Tom Cruise est cantonné à des rôles musclés dans des films d’action à gros budgets. Celui que l’on pourrait renommer « action man » a quelque peu délaissé les rôles de composition auxquels il était pourtant abonné il y a encore une trentaine d’années : Né un 4 juillet, Rain Man, Magnolia, Eyes Wide Shut…

Depuis la décennie précédente, Tom Cruise s’est surtout donné corps et âme aux superproductions, dont Mission : Impossible. Il n’a pas fait de film à petit budget depuis Barry Seal : American Traffic, en 2017, dont le coût est estimé à 50 millions de dollars.

Aujourd’hui, les projets de l’acteur avoisinent les 200 millions de dollars. Pourtant, il se pourrait bien que Tom Cruise revienne à la production de films plus modestes et fasse montre de tous ses talents d’acteur. C’est en tout cas ce qu’à indiqué son comparse Christopher McQuarrie.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission Impossible 7 : Dead Reckoning Part 1 © Paramount Pictures

Un film très violent en préparation après Mission : Impossible

D’après le réalisateur des récents opus de Mission : Impossible, Tom Cruise serait prêt à laisser les courses-poursuites et les missions à hauts risques de côté pour se consacrer à un projet plus modeste.

C’est du moins ce qu’à précisé Christopher McQuarrie lors d’un long entretien avec Empire. :

Il y a ce film que Tom Cruise et moi aimerions faire prochainement, et que je développe avec Erik Jendresen (le co-scénariste de Mission : Impossible 7, ndlr) – c'est le projet qu'internet a décrit comme 'Le Projet Sanglant'. C'est le film que le public désire, et c'est celui que nous souhaitons faire.

Le film serait construit autour d’un « personnage très anti-Tom », poursuit le réalisateur. Le trio devrait s’atteler à la préparation de ce projet classé R aux États-Unis une fois le tournage de Dead Reckoning Partie 2 terminé. Ce dernier est toujours à l’arrêt suite à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Ensuite, Tom Cruise se consacrera à son projet le plus fou à ce jour : un long-métrage tourné dans l'espace. Pour ce film, il collaborera de nouveau avec le réalisateur Doug Liman, qui l'avait dirigé dans Edge of Tomorrow et Barry Seal. D'après les premières informations, il fera une sortie extra-véhiculaire durant les prises de vue.