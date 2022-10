Tom Cruise sera le premier civil à sortir dans l'espace

Tom Cruise ne se contentera pas de décoller pour l'ISS et y tourner un film. Selon les déclarations de la présidente d'Universal Pictures, il fera même une sortie dans l'espace, une opération très risquée et jusque-là réservée aux astronautes professionnels.

Tom Cruise, de pilote à astronaute

C'est un projet inédit et forcément très excitant. Inédit, excitant, et dangereux, puisqu'il s'agit du film que Doug Liman et Tom Cruise doivent tourner en partie dans l'espace, depuis la station ISS. La production devrait avoir lieu en 2023, et s'il sera essentiellement tourné sur terre, certaines de ses séquences seront bien filmées dans la Station Spatiale Internationale. À ce jour, le budget alloué serait de 200 millions de dollars, avec un salaire estimé entre 30 et 60 millions de dollars pour Tom Cruise.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Pour le moment, pas de titre ni vraiment de détails sur le scénario de ce film produit par Universal Pictures en collaboration avec la NASA et SpaceX. Mais on sait déjà que Tom Cruise incarnera un anonyme à qui la vie n'a pas vraiment souri, et qui se retrouve être le seul à pouvoir sauver l'humanité. Et pour ce faire, direction l'espace. Dans une récente interview accordée à la BBC, Donna Langley, la présidente d'Universal Pictures a donné une information supplémentaire à ce sujet.

La production prévoit une sortie extra-véhiculaire

Tourner un long-métrage de fiction dans l'ISS est déjà un exploit majeur. Mais Universal Pictures ne compte pas s'arrêter là. En effet, le plan divulgué par Donna Langley est de filmer une sortie extra-véhiculaire, c'est-à-dire hors de la station spatiale. Une opération complexe et très exigeante, que seuls des astronautes professionnels ont accompli jusque-là. Si cette sortie a lieu pour le film de Doug Liman, cela sera une première fois historique pour un "civil".

Tom Cruise nous emmène dans l'espace. Il emmène le monde dans l'espace. C'est le plan. Nous avons un grand projet en développement avec Tom, et c'est exactement ce qui est prévu. Envoyer une fusée jusqu'à la station spatiale et y tourner et, on l'espère, accomplir la première sortie d'un civil hors de la station spatiale.

En d'autres termes, faire ce que l'on voit dans l'introduction de Gravity, mais le faire vraiment - et éviter évidemment l'issue dramatique de la sortie de George Clooney et Sandra Bullock dans le film d'Alfonso Cuarón.

Cette idée de sortie extra-véhiculaire était-elle prévue dès le début du développement du projet, ou est-ce une réponse à la Russie, qui a pris les devants en tournant elle aussi son film dans l'ISS en 2021 ? Difficile à déterminer, mais il est certain qu'étant donné la complexité de la sortie d'un astronaute dans l'espace, celle prévue avec Tom Cruise sera historique.