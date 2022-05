Tom Cruise emmène James Corden dans les airs et le terrorise

S'il y en a encore pour douter que c'est bien Tom Cruise qui pilote les avions de ses films, l'acteur et superstar de "Top Gun : Maverick" a prouvé le contraire avec humour et en compagnie du présentateur-star James Corden, qui n'a pas dissimulé sa panique...

James Corden s'envole pour un "Top Gun Day"

Avec la présentation acclamée de Top Gun : Maverick au 75e Festival de Cannes, et d'excellentes prévisions pour son week-end de sortie aux États-Unis (environ 180 millions de dollars), Tom Cruise peut souffler et relâcher un peu la pression. C'est ce à quoi il s'affaire avec James Corden dans une rencontre très amusante pour l'émission de celui-ci : "The Late Late Show with James Corden".

James Corden, acteur, scénariste, chanteur, producteur et présentateur-star, a en effet été invité par Tom Cruise à passer quelques temps dans les airs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur de Collateral et de Top Gun a mis les bouchées doubles pour en faire voir de toutes les couleurs au présentateur.

Au programme, un premier vol dans un célèbre avion de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale, le P-51 Mustang. Pour l'anecdote, l'appareil - qu'on voit aussi dans Top Gun : Maverick - est la propriété de Tom Cruise, un cadeau offert par Katie Holmes durant leur mariage. Après cette mise en jambes, une partie de beach-volley pour faire référence aux deux films Top Gun et une nuit à la belle étoile, Tom Cruise passe aux choses sérieuses. En l'occurrence, un vol dans un avion de chasse moderne, un L-39 Albatros. Un appareil très répandu dans le monde et particulièrement utilisé pour l'entraînement et la voltige.

Un looping et un vol inversé avec Tom Cruise aux commandes

C'est donc parti pour un vol plus rapide, plus nerveux et plus acrobatique que la veille. Si l'on devine que tout est parfaitement contrôlé et que James Corden sur-joue parfois son angoisse, la vidéo réserve quelques moments authentiques d'adrénaline. Notamment au moment d'effectuer un looping puis un vol sur le dos, qui laissent le présentateur dans tous ses états.

Tom Cruise - James Corden ©The Late Late Show with James Corden

Au-delà de ces acrobaties aériennes effectuées par Tom Cruise, il est très agréable de voir l'acteur rire de bon coeur à différentes reprises et se prêter à fond au jeu de cette rencontre pas comme les autres. Alors qu'il est connu pour son caractère control freak, et avait défrayé la chronique avec un monumental coup de gueule durant le tournage de Mission Impossible : Dead Reckoning Part 1, Tom Cruise montre là un visage différent, accessible et facétieux. Histoire de cimenter encore un peu plus sa légende de superstar hollywoodienne...