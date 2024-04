Tom Cruise fonce dans Paris pour Mission : Impossible 8 (VIDÉO)

Tom Cruise était cette nuit du 25 au 26 avril à Paris pour tourner des séquences de "Mission: Impossible 8". Comme à son habitude, l'interprète d'Ethan Hunt a notamment été vu foncer à moto et repéré près de lieux iconiques de la capitale.

L'équipe de Mission: Impossible 8 à Paris

L'acteur superstar d'Hollywood et icône planétaire Tom Cruise sait se faire très discret. Très discret hors des images de ses films, il a su mettre les médias à distance de sa vie privée et devenir insaisissable. Surprise donc quand, au matin du 26 avril 2024, une vidéo amateure le montrant foncer à moto sur l'avenue Carnot, avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan, est apparue en ligne. Tom Cruise était donc cette nuit à Paris, pour des prises de vues de Mission: Impossible 8.

À moins que ce ne soit pour un autre film, mais étant donné le lieu, la moto lancée à grande vitesse, et l'inévitable sensation de "déjà vu" - Ethan Hunt/Tom Cruise ayant déjà offert une mémorable course-poursuite à moto dans Paris dans Mission: Impossible - Fallout -, le doute n'est pas vraiment permis.

Tom Cruise ne s'est pas contenté de cette virée à pleine vitesse près de l'Arc de Triomphe, puisqu'il a aussi été vu sur le pont de Bir-Hakeim et près de la Tour Eiffel. Soit des lieux iconiques de Paris, dont le public mondial et particulièrement américain raffole.

Le dernier opus avec Ethan Hunt ?

Ce 8e opus de la grande saga d'action-espionnage est attendu en France pour le 21 mai 2025, après de multiples reports occasionnés par la pandémie de Covid-19, puis par la grève SAG-AFTRA en 2023. Une date de sortie qui, à la différence des précédentes (2 novembre 2022, 5 juillet 2023 et 26 juin 2024), tombe dans la période usuelle du Festival de Cannes. Ce qui pourrait ainsi suggérer qu'une présentation lors de l'édition 2025 du prestigieux festival n'est pas exclue. Dans ce cas-là, Tom Cruise reviendrait sur la Croisette 3 ans après la présentation de Top Gun: Maverick.

Mission: Impossible 8, qui n'est plus présenté comme la deuxième partie de Mission: Impossible - Dead Reckoning et ne dispose pas encore d'un titre officiel, ajoute donc à la liste de ses lieux de tournage Paris. Selon IMDB, les équipes ont déjà tourné en Afrique du Sud, en Norvège et à Londres. Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont aussi été repérés en Italie pour tourner des séquences sur un porte-avions en février 2023.

Si ce film devait être, comme il l'a été suggéré, la dernière apparition du personnage d'Ethan Hunt dans la saga que Tom Cruise a initiée en 1996 sous la direction de Brian De Palma, nul doute que l'acteur voudra marquer le coup et célébrer tous ses faits d'armes, proposant ainsi des références et clins d'oeil aux films précédents.