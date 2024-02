Tom Cruise ou Brad Pitt ? Léa Seydoux a fait son choix

L'actrice française Léa Seydoux, star du cinéma français comme international, a évoqué toute son admiration pour Tom Cruise, affirmant même qu'il était "la plus grande star" et avait quelque chose de "surhumain".

Léa Seydoux et le "mystère" Tom Cruise

Invitée par Konbini pour une interview "Vidéo Club", Léa Seydoux s'est prêtée au jeu des souvenirs, de ses premières expériences de spectatrice, de son rapport au DVD et des films qui l'inspirent, ainsi que ceux dans lesquels elle a tourné. Toute une large variété de sujets est abordée, et dans celle-ci l'actrice française et star internationale du cinéma a évoqué son admiration pour Tom Cruise.

Mission:Impossible - Protocole Fantôme ©Paramount Pictures

C'est ainsi avec le DVD du premier film Mission: Impossible en main que Léa Seydoux, qui a tourné avec lui dans Mission: Impossible - Protocole Fantôme en 2011, a expliqué ce qu'elle pensait de l'acteur, et même proposé une comparaison définitive.

Je suis une grande fan de Tom Cruise. Pouvoir jouer des choses aussi subtiles que "Eyes Wide Shut" et en même temps faire des films d'action comme les "Mission: Impossible", c'est hallucinant. C'est vraiment un grand acteur. Je trouve ça très étrange qu'il n'ait jamais eu d'Oscar. C'est la plus grande star, quand on parle de "stars" . (Plus que Brad Pitt ?) Oui, je crois... Il y a un truc un peu plus... Il y a plus de mystère chez Tom Cruise. C'est un peu un surhomme. Un peu comme Michael Jackson, ce sont des gens qui ne sont pas humains. (...) Quand Tom Cruise arrive, ça change l'atmosphère d'une pièce.

La réunion 30 ans après Entretien avec un vampire ?

Perspicace, Léa Seydoux relève à raison que Tom Cruise a plus cette dimension de "mystère" que l'autre superstar d'Hollywood Brad Pitt. Quelque chose qu'on peut effectivement constater dans la mesure où Brad Pitt, surexposé médiatiquement alors que Tom Cruise est ultra-discret depuis le milieu des années 2000, dispose plutôt lui d'une image "cool".

Cette remarque de Léa Seydoux est intéressante parce qu'elle place les deux acteurs au sommet d'Hollywood et les renvoie dos-à-dos. Aujourd'hui tous deux sexagénaires, Brad Pitt et Tom Cruise n'ont jamais partagé la même affiche depuis leur collaboration dans Entretien avec un vampire en 1994, chacun s'épanouissant dans des registres et dans des styles différents, dans une forme de compétition à distance. Mais il se pourrait bien qu'on les retrouve tous les deux dans The Movie Critic, le prochain et supposément dernier film de Quentin Tarantino...