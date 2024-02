The Movie Critic : Tom Cruise enfin chez Quentin Tarantino ?

"The Movie Critic", comme annoncé récemment, devrait compter Brad Pitt à son casting. Et pour son dernier film, Quentin Tarantino ne va pas s'arrêter là puisque Tom Cruise serait lui aussi en négociations pour apparaître dans le film.

Hollywood à la fête

La séquence actuelle à Hollywood est fascinante et excitante. Il y a eu le Covid-19, le développement des plateformes de streaming qui a reconfiguré la production comme la distribution des films et des séries, la fin de la recette miracle du MCU, les grèves... Tom Cruise est reparti dans les airs pour le plus grand succès de sa carrière avec Top Gun : Maverick, puis Christopher Nolan a sidéré le box-office mondial avec le biopic d'un physicien, Warner a signé un partenariat avec le premier et fait de l'oeil au second après son départ fracassant pour Universal Pictures...

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun: Maverick ©Paramount Pictures

De grandes et nouvelles orientations, et des grands films aussi, faits et à faire. Comme par exemple celui de Quentin Tarantino, The Movie Critic, annoncé comme son dernier long-métrage de fiction. Ce film, attendu pour 2025, sera un événement et, comme l'était en 2019 Once Upon a Time... in Hollywood, une grande "fête" du cinéma hollywoodien.

Récemment, il a été annoncé que Brad Pitt serait à son casting, dans un rôle dont on ne sait pour le moment rien. Aujourd'hui, c'est une autre superstar qui pourrait bien le rejoindre : Tom Cruise. En effet, comme révélé par The Insneider, l'acteur et producteur de la saga Mission : Impossible serait en discussions pour rejoindre The Movie Critic.

"Un petit rôle ou un caméo"

Selon le journaliste Jeff Sneider, Tom Cruise serait donc en train de réarranger son planning de l'année, un planning occupé entre autres par la post-production de Mission: Impossible 8. Tom Cruise est un homme occupé, mais il ne devrait cette fois-ci pas rater l'occasion, après celle de Once Upon a Time... in Hollywood, d'apparaître dans un film de Quentin Tarantino. D'autant plus si The Movie Critic devait effectivement être le dernier du cinéaste...

En effet, il s'en était fallu de peu que Tom Cruise ne soit l'interprète de Cliff Booth dans Once Upon a Time... in Hollywood, soit le rôle finalement tenu par Brad Pitt. Quentin Tarantino le racontait dans le podcast Happy Sad Confused en 2019.

On en a discuté (avec Tom Cruise, ndlr) (...) C'est un mec super, et on a vraiment accroché. On pourrait se retrouver pour autre chose...

Quentin Tarantino expliquait ensuite que son casting était dicté par la nécessité d'avoir un duo crédible, dans la mesure où il s'agissait d'incarner un acteur et sa doublure, et donc entretenir une certaine ressemblance physique. Il explique ainsi qu'il avait huit duos en tête, dans le cas où son premier choix - Leonardo DiCaprio et Brad Pitt - n'aurait pas été possible. Suggérant ainsi que Tom Cruise aurait dans doute joué aux côtés d'un autre acteur que Leonardo DiCaprio...

Ça ne s'est pas fait pour Once Upon a Time... in Hollywood, mais The Movie Critic devrait ainsi être le lieu de cette collaboration entre Tom Cruise et Quentin Tarantino pour, selon Jeff Sneider, un "petit rôle ou un caméo". Et si ça se concrétise, ce serait donc les retrouvailles entre Tom Cruise et Brad Pitt à l'affiche d'un même film, trente ans après Entretien avec un vampire. C'est bien peu dire qu'on a hâte...