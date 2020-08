Tom Cruise prend la course à pied dans ses films très au sérieux

Tom Cruise n'est pas Usain Bolt, mais il a lui aussi élevé la course au rang d'art à force d'enchaîner les foulées dans la quasi-totalité de sa filmographie. À ce sujet, l'actrice Annabelle Wallis, sa partenaire dans "La Momie", a raconté comment elle a réussi à courir avec lui à l'écran, ce que l'acteur de "Top Gun" et de "Minority Report" n'était pas forcément prêt à accepter...

Tom Cruise, "running in movies since 1981"

Il aurait été question de n'importe qui d'autre, cette caractéristique porterait à rire. Mais passé le côté anecdotique, d'abord, de la chose, il faut bien admettre que pour Tom Cruise, courir dans les films est devenue une véritable marque de fabrique. C'en est même devenu quelque chose de très sérieux, et on serait bien étonnés aujourd'hui de voir un film avec Tom Cruise sans que celui-ci n'y lâche quelques foulées athlétiques. À la manière de Brad Pitt et de sa manie de beaucoup manger dans les films - un autre comportement qui n'a rien, en lui-même, de naturellement cinématographique - Tom Cruise a donc un comportement "signature", et il y tient énormément, comme le raconte Annabelle Wallis, sa partenaire dans La Momie.

Annabelle Wallis : "J'étais tellement heureuse de courir avec lui à l'écran !"

Tom Cruise est un acteur et producteur relativement discret, et ses prises de paroles, interviews ou apparitions dans les médias sont rares. Il faut donc souvent compter sur ses partenaires dans les films pour obtenir des informations ou des anecdotes. Grâce lui soit rendue, c'est à l'actrice Annabelle Wallis, via The Hollywood Reporter, qu'on doit de nouveaux détails sur le rapport qu'entretient Tom Cruise avec la course.

Je devais courir à l'écran avec lui, mais au début il a refusé. Il a dit : "personne ne court avec moi à l'écran", et j'ai répondu "mais je suis vraiment une bonne coureuse". Alors j'ai programmé mes sessions de tapis roulant en même temps que lui pour qu'il me voit courir. Et ensuite il a ajouté toutes ces scènes de course. Donc, c'était bon ! C'était presque comme recevoir un Oscar. J'étais tellement heureuse ! Tellement heureuse de pouvoir courir à l'écran avec Tom Cruise.

Tom Cruise est-il un fanatique ?

Dans une interview parue en juillet dans Vulture, l'actrice Thandie Newton (Westworld), rapportait pour la première fois son expérience sur Mission : Impossible 2. Et elle y décrit sa relation avec Tom cruise comme "très dure", le définissant comme un professionnel obsédé par la perfection et capable de mettre une pression monumentale, persuadé d'être le seul à pouvoir faire ce qui semble lui convenir. Un souvenir "surréaliste" pour l'actrice, qui n'accable pas personnellement Tom Cruise mais évoque un partenaire de travail particulièrement exigeant et dominant. Alors, on pourrait croire que ce "running in movies since 1981" qui fait office de bio sur son profil twitter est une référence ironique. Ça l'est sans doute, un petit peu, mais il y a fort à parier qu'il s'agit surtout, comme pour tout ce qu'il entreprend dans sa carrière, d'une affirmation très sérieuse pour illustrer la place unique qu'il occupe dans le cinéma d'action depuis bientôt 40 ans. Pour le plaisir, on met ici une compilation exhaustive des moments où l'acteur performe son mouvement "signature" :