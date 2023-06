Tom Cruise trop casse-cou ? Ses collègues s'inquiètent pour lui

Après avoir effectué un vol à plus de Mach 10 dans Top Gun : Maverick, Tom Cruise revient sur terre avec Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1. L'acteur reprend le rôle de l'espion Ethan Hunt et retrouve son équipe composée d'Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) et Luther Stickell (Ving Rhames). Dans ce septième opus, toujours orchestré par Christopher McQuarrie, les agents de l'IMF doivent mettre la main sur une arme révolutionnaire avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains.

Une nouvelle aventure extrêmement périlleuse et dangereuse pour laquelle Tom Cruise a encore pris des risques, effectuant par exemple six fois une chute à moto dans le vide après des mois de préparation. Une cascade qui a logiquement impressionné l'équipe du film, à commencer par ses partenaires de jeu. Interrogée par Variety en mai 2023, Vanessa Kirby assurait avoir été bluffée par "le calme olympien" de la star, ajoutant :

Ce genre de confiance dans le cinéma et dans ce qu'on peut accomplir par passion est très inspirant. Il croit, en quelque sorte, qu'il peut réaliser l'impossible... et il le fait !

Présent dans la franchise depuis le troisième volet, Simon Pegg a vu Tom Cruise escalader le Burj Khalifa, s'accrocher à l'extérieur d'un avion en plein décollage ou encore effectuer la plupart de ses cascades pendant une course-poursuite dans les rues de Rome, qui semble être l'une des séquences les plus haletantes de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1.

Au micro de Deadline, Simon Pegg a expliqué lors de la première du film organisée dans la capitale italienne que ses partenaires et lui sont souvent inquiets pour l'interprète d'Ethan Hunt, et craignent parfois même de le perdre. Le comédien a déclaré :

Vous savez, je me sens chanceux parce que Benji se contente de rester derrière son ordinateur. Tom saute des falaises à moto, il s'accroche à des trains. C'est vraiment dangereux. Il y a toujours ce sentiment qu'un jour, quelque chose pourrait mal tourner et que l'on pourrait perdre Tom. À chaque fois qu'il y a une grosse cascade, nous avons tous ce sentiment et cette peur, mais il réussit à s'en sortir à chaque fois.