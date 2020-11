Tom et Jerry prennent vie dans la bande-annonce du film

Au rayon des idées dont on se passerait se trouve ce film "Tom et Jerry" avec Chloë Grace Moretz dans le rôle principal. Le chat et la souris reprennent leur querelle habituelle dans le cadre d'un long-métrage pour le cinéma qui mixe prises de vues réelles et animation. Découvrez la première bande-annonce.

2021, l'année des Looney Tunes ?

Les Looney Tunes ont été abandonnés au cinéma depuis un bon paquet d'années mais 2021 sera l'occasion pour eux de s'illustrer dans deux films. Space Jam, le film de basket culte, aura sa suite avec LeBron James. Il y a de la curiosité au sujet de ce projet. Même si on ne le trouve pas nécessaire, il sera intéressant de voir si la formule du premier fonctionne avec des ajouts modernes. Par contre, on fait moins confiance au live-action Tom et Jerry qui va arriver en 2021. Si on se permet de le dire, c'est parce que Tim Story a été choisi à la réalisation et qu'on lui doit la première adaptation des 4 Fantastiques dans les années 2000. Il n'a jamais signé grand chose de marquant mais, sait-on jamais, il est n'est pas trop tard pour qu'on révise notre jugement sur lui. Alors laissons-lui encore une chance avec cette transposition des dessins animés en un long-métrage.

S'il faut le rappeler, Tom est un chat et Jerry une petite souris. On a l'habitude de voir les deux en train de se faire la guerre. Et le plus petit n'est pas forcément le plus faible. Leurs discordes étaient parfaites dans le cadre de courts-métrages, où le rythme et l'inventivité des situations camouflaient la maigreur du scénario. Pour un film, la donne est différente. Celui-ci se déroule à New York, dans un hôtel guindé où la jeune Kayla (Chloë Grace Moretz) vient de se trouver un boulot. L'endroit doit accueillir prochainement un mariage et tout doit être absolument parfait. Ça pourrait l'être, si le chat et la souris n'étaient pas au milieu.

Tom et Jerry ne changent pas de look

Comme dans Space Jam 2, le film va combiner les prises de vues réelles et des CGI pour incruster les personnages animés dans notre monde. Pratique assez courante à Hollywood, qui va ici faire le choix de ne pas moderniser trop Tom et Jerry. La bonne idée est sûrement là. Le chat et la souris gardent ce cachet rétro dans leur look, ils ont l'air de presque sortir des films animés d'antan. Le logo du film avait déjà donné un indice sur leur look et on préfère voir ceci, sans une énorme prise de risque, que de revivre un cas comme Sonic. Vous vous souvenez, quand le hérisson bleu a changé de design après la gronde des fans ? Là, on ne peut pas dire que la fidélité n'est pas de mise. Le mélange avec la réalité ne choque pas plus que ça, du moment qu'on accepte que nous ne sommes pas dans une démarche où la technologie doit restreindre au maximum l'écart entre les prises de vue live et les effets spéciaux.

De quoi rehausser un brin notre attente, même si Tom et Jerry a l'air, avec sa bande-annonce, de surtout s'adresser à un public (très) jeune. Elle permet de comprendre un peu mieux comment va s'articuler le scénario. Si le début nous fait croire que les anciens ennemis sont désormais des amis, le schéma habituel va vite se répéter. Kayla va exploiter le talent de prédateur (ou pas) de Tom pour déloger Jerry de l'hôtel. La suite, vous la connaissez déjà : des catastrophes à la chaîne !

La Warner avait prévu de sortir Tom et Jerry au mois de mars mais vous remarquerez que la bande-annonce se ponctue avec un "prochainement". Le studio ne veut pas s'avancer sur une date avec l'incertitude liée à la COVID-19.