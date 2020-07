Tom & Jerry : Warner dévoile le logo du film - CinéSéries

Warner Bros Pictures vient de publier le tout premier logo de son futur film « Tom & Jerry ». Il s'agit du premier aperçu de ce retour des deux célèbres Looney Tunes. Le film est attendu courant 2021.

Tom & Jerry de retour au cinéma

Issus de l’univers extrêmement fourni des Looney Tunes, Tom et Jerry sont créés en 1940 par les réalisateurs William Hanna et Joseph Barbera. Au début, le duo produit 114 courts-métrages aux studios Metro Goldwyn Mayer entre 1940 et 1957. En 2006, Tom et Jerry rejoignent Warner Bros qui ne cesse de développer les Looney Tunes. Depuis 2014 une nouvelle série raconte les aventures de Tom et Jerry.

Après des décennies à apparaître dans des dessins animés au sein des Looney Tunes, Tom et Jerry seront bientôt de retour sur le grand écran. Le film, simplement intitulé Tom & Jerry, est réalisé par Tim Story, l'homme derrière Les 4 Fantastiques. Côté casting, le métrage réunit la star de Kick-Ass, Chloë Grace Moretz. Elle est accompagnée de Ken Jeong, Michael Pena et Rob Delaney. L'histoire devrait raconter comment le personnage de Chloë Grace Moretz, simple humaine, se retrouve au beau milieu du conflit entre les deux Looney Tunes.

Le premier logo

Bien que le film ne soit pas disponible avant l'année prochaine, Warner Bros vient de dévoiler le premier logo. Il offre un aperçu des nouvelles conceptions des personnages. Le film devrait mêler prises de vues réelles et incrustations en animation. Comme les précédents films issus de l'univers des Looney Tunes. Après Roger Rabbit, Space Jam et Les Looney Tunes passent à l'action, ce sera le quatrième film de la Warner à utiliser ce procédé. Il sera d'ailleurs suivi de près par Space Jam 2.

Découvrez ci-dessous le logo du film :

Ce logo présente le premier visuel du chat et de la souris. Le studio semble réutiliser l'aspect classique de ces personnages cultes. L'animation paraît être en adéquation totale avec les précédentes incarnations des héros. Attendu le 5 mars 2021 aux Etats-Unis, Tom & Jerry devrait être un film différent des autres adaptations cinématographiques de l'univers des Looney Tunes. C'est en tout cas ce que disait Chloë Grace Moretz l'année dernière au micro de Screen Rant :