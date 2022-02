Tom Hanks, Robert Zemeckis, Eric Roth : l'équipe de Forrest Gump se réunit pour un nouveau film

Presque trente ans après, le trio légendaire de "Forrest Gump" va se reformer pour l'adaptation du roman graphique à succès "Here". Avec donc Eric Roth au scénario, Robert Zemeckis à la réalisation et Tom Hanks devant la caméra. En d'autres termes, préparez de nouveaux Oscars.

Here, une nouvelle formidable histoire pour le trio

Sorti en 1994, Forrest Gump est un monument hollywoodien du cinéma des années 90, couronné de succès et chéri par des millions de spectateurs. Pour raconter l'histoire du naïf Forrest et conter une grande fable américaine sur grand écran, ils s'y sont mis à trois. Le réalisateur Robert Zemeckis, l'acteur Tom Hanks, et le scénariste Eric Roth - qui adapte le roman de Winston Groom. Les trois repartent chacun avec leur Oscar en 1995, trois des six obtenus sur treize nominations au total. Bref, le carton absolu. La nouvelle est donc d'une saveur extrême : l'équipe du film se reforme pour une nouvelle adaptation.

Forrest Gump ©Paramount Pictures

Le film adaptera à l'écran le roman graphique Here de l'auteur Richard McGuire, sorti en 2014, un récit non-chronologique d'événements survenus dans un seul et même espace, sur des centaines de milliers d'années. Dans ce roman dessiné, le lieu est le salon d'un appartement du New Jersey et la période court de 3 500 000 av JC à l'année 22175. Un intervalle de temps vertigineux, qui laisse rêveur quant à la foule d'options possibles pour l'aborder, que ce soit sur le plan narratif comme visuel.

En effet, dans l'oeuvre, de mêmes images contiennent l'intervention de différentes temporalités. Une histoire de l'humanité par un même lieu et la vie de ses occupants pour Zemeckis et Roth, et une idée à la fois plus grande et tout aussi intime que celle de Forrest Gump.

Here - Richard McGuire ©Richard McGuire/Pantheon Books

Tom Hanks et Robert Zemeckis, acte 5

Après Forrest Gump, l'acteur et le réalisateur s'étaient retrouvés une deuxième fois en 2000 pour Seul au monde, puis une troisième fois en 2004 pour Le Pôle Express. Et encore une quatrième fois puisque Tom Hanks incarne Gepetto dans le Pinocchio live action de Robert Zemeckis, attendu cette année sur Disney+. Avec Eric Roth, ce sera la troisième fois après Forrest Gump et Extrêmement fort et incroyablement près, sorti en 2011.

Pas d'informations quant à une date de tournage ou une période de sortie n'ont pour le moment été données.