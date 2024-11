Tom Hardy chez le réalisateur de The Raid : ce film d'action arrive en 2025 sur Netflix

Réalisé par Gareth Evans et porté par Tom Hardy, le film d’action "HAVOC", qui avait été annoncé en 2021, se dévoile enfin dans des premières images.

Tom Hardy devant la caméra de Gareth Evans pour HAVOC

Actuellement visible au cinéma dans Venom : The Last Dance, Tom Hardy sera à l’affiche d’un film d’action sur Netflix en 2025. Dans HAVOC, il incarnera un policier en disgrâce qui tente de sauver le fils d’un politicien tout en essayant de mettre fin à la profonde corruption de sa ville.

HAVOC a été écrit et réalisé par Gareth Evans. Le cinéaste gallois s’est fait connaître en signant l’un des meilleurs films d’action de ces dernières années : l’impressionnant The Raid. Il a également dirigé sa suite, The Raid 2, et a co-créé la série Gangs of London. Autant dire qu’il a déjà su démontrer son savoir-faire en matière d’histoires mêlant action et corruption. Alors que ses fans attendent avec impatience de découvrir sa nouvelle proposition, celle-ci se dévoile enfin à travers plusieurs photos.

Les premiers visuels du film dévoilés

Étant donné que HAVOC a été annoncé il y a maintenant plus de trois ans, il a fallu patienter un long moment avant d’avoir les premières images du film. Mais celles-ci viennent d’être dévoilées. Empire magazine et Netflix ont partagé les premiers clichés de Tom Hardy en action dans le rôle du personnage principal du long-métrage.



HAVOC © Empire magazine HAVOC © Netflix HAVOC © Netflix HAVOC © Netflix

En plus de Tom Hardy, Timothy Olyphant et Forest Whitaker sont au casting de HAVOC. Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán et Michelle Waterson font aussi partie de la distribution du long-métrage.

Le long-métrage sera prêt pour l’année prochaine

La raison pour laquelle l’attente des premières images de HAVOC a été longue est due aux reshoots qui ont été nécessaires pour le film. Si le fait d’avoir besoin de tourner de nouvelles scènes pour un film est loin d’être toujours bon signe, Gareth Evans assure que ce processus a été bénéfique pour son nouveau long-métrage. Il assure qu’il lui a permis de faire de son film « ce qu’il avait toujours été censé être. »

En plus de partager des images de HAVOC, Netflix a révélé que le long-métrage serait mis en ligne en 2025. Le service de streaming devrait partager une bande-annonce et communiquer une date de sortie plus précise au cours des prochains mois.