Tom Hardy : pourquoi les fans sont choqués par son dernier film ?

Tom Hardy incarne le chef d'un gang de motards dans "The Bikeriders". Les internautes ont été très surpris et amusés de l'accent inédit de l'acteur dans la bande-annonce du nouveau film de Jeff Nichols.

The Bikeriders : un nouveau grand rôle pour Tom Hardy ?

S'il est toujours présent dans le paysage hollywoodien, Tom Hardy n'a pas trouvé de grand rôle au cinéma depuis 2016 et la sortie de The Revenant. En dehors de courtes apparitions dans Dunkerque, le comédien a livré une étrange performance dans le Capone de Josh Trank. Dans ce film massacré par la critique, l'acteur en fait des tonnes dans la peau du célèbre gangster américain qui, souffrant de neurosyphilis, sombre dans la démence.

The Bikeriders ©20th Century Studios

Tom Hardy a également fait le pitre dans les deux opus de Venom, où il campe le journaliste Eddie Brock malmené par le célèbre symbiote. Deux personnages qui ont aussi fait un caméo dans Spider-Man : No Way Home. Sa présence dans ces longs-métrages laissait le sentiment que ses performances singulières dans Bronson, Des hommes sans loi, Quand vient la nuit ou encore Mad Max : Fury Road paraissaient bien loin.

Et c'est dans cette période trouble où le comédien semble vouloir davantage se consacrer au jiu-jitsu qu'arrive Jeff Nichols (Take Shelter, Mud) et son nouveau film, The Bikeriders. Un drame centré sur un gang de motards dans les environs de Chicago dans les années 1960. Cette bande est menée par Johnny, incarné par Tom Hardy, et également composée d'Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon ou encore Norman Reedus. L'acteur, qui s'est visiblement enfin lancé dans un nouveau rôle de composition après plusieurs années assez décevantes, n'a pas manqué de surprendre les internautes sur les premières images du projet.

Un accent inédit

Comme le relate The Independent, de nombreux utilisateurs de X ont commenté l'étrange accent de Tom Hardy dans la bande-annonce de The Bikeriders. Il est notamment possible de lire sur le réseau social :

Je ne sais pas ce que fait Tom Hardy fait avec son accent ici, mais ça veut juste dire que ça va être un bon film.

Certains internautes le trouvent "ridicule", d'autres le trouvent "drôle", tandis que certains sont persuadés que l'acteur a un don unique pour créer de tels accents. Un accent qu'il est d'ailleurs impossible d'identifier, comme le font remarquer plusieurs utilisateurs de la plateforme.

The Bikeriders ©20th Century Studios

Ce n'est évidemment pas la première fois que Tom Hardy travaille sa voix de manière originale, puisqu'il l'a déjà fait dans Des hommes sans loi, The Dark Knight Rises, Mad Max : Fury Road ou encore The Revenant, au point d'être parfois difficilement compréhensible. L'une des marques d'un comédien qui, on l'espère, fera encore des miracles dans The Bikeriders.

The Bikeriders ne dispose pas encore d'une date de sortie en France.