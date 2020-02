Tom Holland affirme « qu’il sait tout » du prochain film Spider-Man

Vous avez aimé ? Partagez :

La star de Spider-Man, l’acteur Tom Holland, est connu pour avoir divulgué des détails sur les films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais il semblerait qu’il ait réussi à combattre sa maladie de serial spoiler.

On ne sait pas encore grand chose du futur film Spider-Man, si ce n’est que Tom Holland reprendra bien le costume de l’araignée. Attendu pour le 14 juillet 2021, Spider-Man 3 sera toujours dirigé par Jon Watts. Tandis qu’il se murmure que Kraven le chasseur pourrait être l’antagoniste de ce troisième film, l’intrigue reste encore totalement mystérieuse. Mais une chose est sûre : cette fois Tom Holland ne spoilera rien du tout !

Tom Holland sait tout mais il ne dira rien

Le jeune acteur britannique s’est bâti une réputation de spoiler fou. Il a l’habitude de révéler, pendant ses interviews, quelques spoilers sur les futurs films du MCU, souvent de manière involontaire. Pour la promotion du film Pixar En Avant, Tom Holland s’est étendu sur Spider-Man 3 au micro de HeyUGuys. Il a révélé qu’il avait eu une rencontre avec les studios il y a quelques semaines et que maintenant « il sait tout » sur Spider-Man 3 :

Je sais tout maintenant. J’ai eu ma grande rencontre avec Marvel et Sony il y a environ deux semaines et je connais tous les secrets du film. J’ai également de l’expérience en matière d’interview, j’ai dû en faire un millier, donc dorénavant je sais comment ne plus spoiler un film.

Quel dommage. Lui et Mark Ruffalo nous avaient quand même réservé de sacrées révélations, et de bons moments de rigolades. Ils étaient les deux acteurs du MCU à cuisiner pour avoir des informations tenues secrètes, et les journalistes le savaient bien.

Par exemple, bien avant la sortie de Avengers : Infinity War, Tom Holland avait lâché que son personnage allait dans l’espace. Il avait également spoilé la mort de Tony Stark à la télévision peu de temps après la sortie de Avengers : Endgame. En 2017, il révélait à AlloCiné que Homecoming était l’ouverture d’une trilogie. Un dernier exemple ? Une autre fois, Tom Holland est monté sur scène en criant « Je suis vivant » alors que personne n’avait encore vu sa mort à l’écran. Bref, on en passe et des meilleures. Tom Holland était donc le roi du spoil, mais cette époque semble donc révolue. Allez, Tom, tu vas bien finir par craquer et balancer des informations sur Spider-Man 3. Non ?