Tomb Raider 2 : une réalisatrice recrutée pour la suite

Alicia Vikander va reprendre le rôle de Lara Croft dans une suite à "Tomb Raider". Aux dernières nouvelles, le réalisateur Ben Wheatley devait se charger du second volet mais ce n'est désormais plus le cas et une réalisatrice a été choisie pour prendre sa place.

Tomb Raider rebooté en 2018

Tomb Raider de Roar Uthaug n'a pas été le film qui aurait pu renverser l'habituel constat sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. On ne le qualifiera pas de catastrophe ou de ratage mais on ne le couvrira pas non plus de compliments, ses qualités étant assez maigres. Au box-office, le succès n'a pas été spectaculaire. Son score mondial grimpe à 274,6 millions de dollars pour un budget de 94 millions. Des résultats apparement suffisants pour qu'une suite voit le jour.

Alicia Vikander incarnera de nouveau Lara Croft dans Tomb Raider 2. Après deux films portés par Angelina Jolie, le personnage bénéficie d'une nouvelle incarnation. Et donc d'un reboot qui ne restera pas qu'un coup d'essai infructueux.

Lara Croft (Alicia Vikander) - Tomb Raider ©Warner Bros

Du changement à la barre

En 2019, Ben Wheatley était annoncé pour prendre les commandes de cette suite. Choix intéressant, même si son cinéma prend une tournure compliquée depuis High-Rise. Il a perdu la magie de ses premiers films et le savoir à bord d'une grosse production n'a rien de rassurant sur l'évolution de sa carrière. Après une période de calme où nous n'entendions plus parler du projet, la presse américaine rapporte que Misha Green a finalement été choisie pour diriger ce second volet.

On la connaît pour son travail sur le petit écran mais ce n'est que dernièrement, avec Lovecraft Country, qu'elle a pu s'essayer à la mise en scène. C'est la première fois qu'elle sera derrière la caméra pour un long-métrage et va, de plus, s'occuper du scénario - Amy Jump était citée précédemment pour s'en charger. Tomb Raider 2 a été prévu pour mars 2021 mais la pandémie a provoqué un report à une date indéfinie.

La principale intéressée s'est fendue d'un tweet pour évoquer cette opportunité. Elle évoque l'épisode vidéoludique Legend comme référence. Un jeu sorti en 2006 sur la recherche de la mère de Lara avec en fond une intrigue sur la légende d'Excalibur. Elle résume avec des emojis sa vision du projet et glisse, au milieu, un dinosaure. Suffisant pour nous hyper.