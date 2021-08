Tomb Raider sur Netflix : Alicia Vikander s'est entraînée dur pour le rôle

Porté par la suédoise Alicia Vikander, Tomb Raider est la troisième adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo du même nom. Malgré des critiques mitigées, le film sorti en 2018 a raflé 275 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 94 millions de dollars.

Un personnage féminin emblématique

Réalisé par le norvégien Roar Uthaug, le reboot fait suite aux deux films portés par Angelina Jolie : Lara Croft : Tomb Raider (2001) et Lara Croft, le berceau de la vie (2003). En effet, Tomb Raider prend place sept ans après la disparition de Lord Richard Croft, incarné par Dominic West. Sa fille Lara, 21 ans, refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale. Et pour cause ! Elle gagne sa vie en tant que coursière à vélo. Or la jeune fille hérite bientôt d'un artefact de son père. Elle y trouve la clé pour accéder à une pièce secrète conservant ses secrets.

Ce dernier avoue avoir découvert où est enterrée la reine Himiko. Le tombeau se situe sur l'île du Yamatai, au sud du Japon et en plein cœur de la mer du Diable. Sur cette île, une organisation qui se fait appeler la Trinité cherche le fameux tombeau. Accompagnée du capitaine Lu Ren (Daniel Wu), Lara décide de partir enquêter pour empêcher sa découverte. Créé par Toby Gard, le personnage de Lara Croft est présenté comme une archéologue belle, intelligente et athlétique. Rien de surprenant au fait qu’Alicia Vikander ait dû suivre un entrainement intensif afin d’enfiler son pantalon cargo et ses incontournables rangers !

Alicia vikander dans Tomb Raider ©Warner Bros.

Entrainement musclé...

Initialement danseuse classique professionnelle, Alicia Vikander s’est ensuite concentrée sur sa passion pour le cinéma. Après avoir largement fait ses preuves en tant qu’actrice, Vikander est retenue pour incarner Lara Croft en avril 2016. L’obtention du rôle était une chose… S’en montrer digne en était une autre ! Sept mois avant le tournage, la jeune femme a effectivement dû s’atteler à l’escalade et au lever de poids.

Pas de repos pour les braves puisque la randonnée faisait partie intégrante de ses jours de congés ! Une fois le tournage lancé, l’actrice a continué à pratiquer dans une salle de sport spécialement aménagée pour elle dans un camion de 24 mètres de long. Une heure tous les matins avant de débuter les prises, rien de mieux pour se mettre en jambes. Au total, l’interprète de Lara Croft a pris dix kilos de muscles ! Découvrez ci-dessous Alicia Vikander en compagnie de Magnus Lygdback, son coach et nutritionniste attitré pour Tomb Raider :

Et régime adapté !

Outre l’entrainement intensif, la comédienne a suivi un régime diététique strict. En effet, elle devait manger cinq fois par jour à intervalles réguliers de trois heures. Soulignons que le chef Lesley Tucker mitonnait quotidiennement chacun de ses repas. Ce pendant les sept mois d’entraînement pré-tournage et une fois le film mis en route ! Au menu ? Sucres lents et protéines maigres, avec en tête de liste saumon, thon et œufs. L’actrice avait toutefois une préférence pour les œufs et les légumes cuisinés à la mode asiatique. Le tout était donc préparé avec les épices et les bonnes graisses adaptées. Rien de tel pour se rendre sur l’île et affronter Mathias Vogel (Walton Goggins) !

Tomb Raider ©Warner Bros.

Repoussée en raison de la pandémie de Covid-19, Tomb Raider 2 serait en bonne voie. N’hésitez pas à relire notre article concernant l’avancée du script !