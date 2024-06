Top 10 Netflix : le requin de Sous la Seine laisse sa place de numéro 1 à un autre prédateur

Après quinze jours passés à la première place du Top 10 de Netflix France, le film français "Sous la Seine" a laissé sa place à un autre prédateur : l'ours cocaïné de "Crazy Bear" ! Une bataille au sommet...

Sous la Seine n'est plus numéro 1 sur Netflix France

Même s'il n'a pas fait l'unanimité auprès des spectateurs, le film français Sous la Seine connaît un énorme succès sur Netflix. En France bien sûr, le long-métrage réalisé par Xavier Gens qui raconte l'histoire improbable d'un squale qui terrifie la capitale française, s'est imposé à la première place du Top 10 dès son ajout sur la plateforme le 5 juin dernier.

Mais là où il a fait très fort, c'est à l'international, puisque le film est tout simplement devenu en quelques jours le long-métrage français le plus visionné de tous les temps dans le monde. Il se trouve actuellement à la cinquième place des films non-anglophones les plus regardés de Netflix, juste derrière La Plateforme qu'il devrait dépasser d'ici à quelques semaines.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, Sous la Seine vient de perdre sa place de leader du Top 10 de Netflix France après quinze jours. Et c'est un autre prédateur qui lui a volé sa place, puisque le film actuellement numéro 1 est la comédie déjantée Crazy Bear, qui met en scène un ours drogué.

Top 10 de Netflix France le 20 juin 2024

Crazy Bear : une comédie déjantée basée sur des faits réels

Mis en scène par Elizabeth Banks, le film Crazy Bear (Cocaine Bear en VO) sorti en 2023 raconte l'histoire d'un ours noir qui consomme une grande quantité de cocaïne, suite à un accident impliquant un trafiquant de drogue. L'ours, sous l'effet de la drogue, devient extrêmement agressif et commence à semer la terreur dans une petite ville du Kentucky.

Le film est basé sur un incident réel survenu en 1985. Un trafiquant de drogue, Andrew Thornton, a largué une cargaison de cocaïne au-dessus de la forêt nationale de Chattahoochee en Géorgie avant de sauter de son avion avec un parachute défectueux et de mourir. Quelques mois plus tard, un ours noir de 79 kg a été découvert mort dans les bois après avoir ingéré environ 34 kg de cocaïne. L'ours est devenu une sorte de légende urbaine, souvent surnommé le "Cocaine Bear". Bien que l'histoire réelle se termine tragiquement pour l'ours, le film prend une tournure plus fantastique et humoristique en imaginant ce qui se serait passé si l'ours avait survécu et était devenu agressif.