Top des meilleures musiques de générique de James Bond

Avec « No Time to Die » Billie Eilish propose une très bonne chanson pour un générique de James Bond. Mais elle n’est pas la seule à avoir participé à un morceau de qualité. Retour sur les meilleurs titres de la saga.

Chaque film de la saga James Bond est accompagné d’un élément important : sa musique de générique. A partir de Goldfinger, la franchise proposa toujours (à l’exception de Au service secret de Sa Majesté) une chanson interprétée par des pointures (Tom Jones, Paul McCartney, Tina Turner, Madona…), mais pas que. Ce morceau arrive après la première séquence du film pour accompagner un générique sensuel, et est toujours écouté avec attention.

Pour le prochain film à venir, Mourir peut attendre, la chanson originale de Billie Eilish a été dévoilée le 14 février 2020. Un excellent morceau qui parvient à réunir tous les ingrédients d’un bon générique de James Bond. Du coup, on a voulu vous proposer quelques-uns de nos morceaux préférés de la saga James Bond.

Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow

Pour son entrée dans la saga James Bond, Pierce Brosnan a eu de la chance avec GoldenEye, un des très bons films de la saga avec, on le rappelle, Tina Turner pour interpréter le générique. Mais le must serait pour nous plutôt à prendre du côté de sa seconde aventure dans la peau de 007. Dans Demain ne meurt jamais, il y a le morceau Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow, empreint d’une certaine tristesse, un spleen marqué par une ligne de guitare frissonnante et la voix déchirante de Sheryl Crow.

Skyfall de Adele

Avant le No Time to Die de Billie Eilish, l’ère Daniel Craig n’avait pas été gâtée du côté des chansons. Difficile d’accrocher aux morceaux You Know My Name de Chris Cornell (Casino Royale), Another Way to Die de Jack White et Alicia Keys (Quantum of Solace) et Writing’s on the Wall de Sam Smith (Spectre). Heureusement, Adele était de passage pour offrir à James Bond un de ses meilleurs titres avec Skyfall. Un titre marqué par la puissance vocale de la chanteuse, une instrumentation qui retrouve les bases de la saga (un simple piano pour démarrer et la venue des cordes et cuivres) et un rythme lancinant absolument divin.

The World is Not Enought de Garbage

Si le film Le Monde ne suffit pas serait plutôt à mettre dans les moins bons de la saga, le morceau The World is not Enought, lui, se retrouve dans le haut du tableau. Le premier intérêt est de voir un groupe comme Garbage, de rock alternatif, se lancer sur un style qui, a priori, ne lui ressemble pas vraiment. Au final, on retrouve des touches électriques typiques du groupe pour enrichir une orchestration propre à James Bond. Et surtout il y a l’unique Shirley Manson qui offre une interprétation extrêmement touchante, d’abord douce et mélancolique, avant l’explosion sur le refrain.

Live and Let Die de Paul McCartney

Live and Let Die est probablement un des morceaux de James Bond les plus originaux. Avec son groupe Wings, Paul McCartney s’approprie le genre avec un morceau en plusieurs parties distinctes. Accélérations, ralentissements, ça part dans tous les sens façon rock progressif, tout en incluant une orchestration à la James Bond. Ça passe ou ça casse. Mais cela reste au final probablement ce qu’on retiendra de mieux de l’ère Roger Moore.

Thunderball de Tom Jones

Après deux thèmes musicaux, James Bond prend un tournant avec Goldfinger en proposant le premier morceau chanté au générique de la saga. Mais c’est le film suivant, Operation Tonnerre, qui offre selon nous un titre vraiment notable. Interprété par Tom Jones, en puissance, surtout à la fin, avec une orchestration dans le pur style bondien qu’on retrouvera quasiment tout au long de la saga. Et surtout on retrouve dans ce morceau des éléments du thème classique de James Bond pour faire le lien.