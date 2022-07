Top des meilleurs films de Cameron Diaz

Six ans après avoir pris se retraite des plateaux de cinéma, la comédienne Cameron Diaz est de retour dans le septième art à l'occasion d'une comédie d'action qui sera produite par Netflix. À l'occasion de se retour dans le game, on a eu envie de revenir sur les 5 meilleurs films de Cameron Diaz.

C'est quoi Cameron Diaz ?

Cameron Diaz a été le sex-symbol de toute une génération. Actrice américaine talentueuse habituée aux comédies et aux films d'action décalés, elle a tourné dans plus de 50 longs-métrages pendant ses 25 ans de carrière. Elle commence en 1992 dans le court-métrage She's No Angel avant de se faire connaître du grand public dès 1994 pour son apparition remarquée dans The Mask. Mary à tout prix, L'Enfer du dimanche, Dans la peau de John Malkovich, la fin des années 1990 se déroule à la perfection pour Cameron Diaz dont la carrière a le vent en poupe.

Christina Pagniacci (Cameron Diaz) - L'Enfer du dimanche ©Warner Bros

Les années 2000 sont marquées par des apparitions notables comme dans Vanilla Sky (2001) de Cameron Crowe, dans Gangs of New York (2002) de Martin Scorsese, dans The Holiday (2006) de Nancy Meyers ou encore dans The Green Hornet (2011) de Michel Gondry. Elle a également été la voix de la princesse Fiona dans la saga Shrek. Son dernier film en date, Annie, remonte à 2015. Après quelques années de pause, Cameron Diaz sera prochainement de retour dans Back in Action de Seth Gordon aux côtés de Jamie Foxx.

Voici cinq de ses rôles les plus marquants :

Shrek

En 2001, Cameron Diaz est sélectionnée pour prêter sa voix à la Princesse Fiona, le grand amour de l'ogre vert. Si ce n'est pas son rôle le plus célèbre en France (certains ont pu voir le film en VF), le fait d'être au casting vocal de Shrek est une consécration en soit. La majorité des comédiens passe au moins une fois par la case doublage. On peut dire que Cameron Diaz a bien choisi son film tant Shrek est devenu une œuvre emblématique de la pop culture.

Récompensé par l'Oscar du Meilleur film d'animation, Shrek rapporte également plus de 488 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 60 millions). De quoi être fière. Cameron Diaz est ensuite revenue dans le rôle de Fiona à trois reprises, pour les suites de Shrek.

Fiona (Cameron Diaz) - Shrek ©DreamWorks

The Mask

The Mask est le film qui a révélé au grand public Cameron Diaz. Même si dedans elle a un "petit rôle", elle a définitivement marqué les esprits. Alors que le film sort en 1994, Cameron Diaz a la vingtaine et incarne la délicieuse Tina Carlyle. Chanteuse, danseuse, elle apparaît comme un ange tombé du ciel et séduit, en quelques mots, le loufoque Stanley sous son masque, incarné par l'inimitable Jim Carrey.

S'en suit un ballet de séductions iconiques et cartoonesques où le héros fait tourner la tête de la jeune Cameron Diaz, qui elle même fait tourner la tête du public qui la découvre avant qu'elle ne devienne une star internationale. Réalisé par Chuck Russell, The Mask a eu une nomination aux Oscars et plus de 351 millions de dollars de recettes (pour un budget de 23 millions).

The Mask ©New Line Cinema

Gang of New York

Jouer sous la direction de Martin Scorsese est sûrement une fin en soit lorsqu'on est comédien. Cameron Diaz fait ainsi partie du club des stars hollywoodiennes qui ont tourné pour le maestro italien. Elle est choisie pour incarner Jenny Everdeane, la magnifique et énigmatique pickpocket qui va faire trembler Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio). L'actrice est superbe dans Gang of New York. Elle propose une prestation solide et inspirée de cette femme forte et indépendante, qui joue des coudes et de son intelligence, pour survivre au milieu d'un monde d'hommes et de gangsters.

Entourée de comédiens brillants comme DiCaprio, Liam Neeson, Brendan Gleeson, John C. Reilly et bien évidemment l'immense Daniel Day Lewis, la jeune Cameron Diaz ne démérite jamais, et est l'un des points forts de ce chef-d’œuvre de Scorsese, nommé à 10 reprises aux Oscars !

Jenny Everdeane (Cameron Diaz) - Gangs of New York ©Miramax

Mary à tout prix

C'est peut-être l'une des comédies les plus emblématiques de l'histoire. Réalisée par les frères Farrelly en 1998, Mary à tout prix est une savoureuse comédie romantique qui ose tout. Les frères Farrelly jouent avec les codes du genre pour offrir une parodie trash, drôle et volontairement vulgaire de la rom-com américaine à l'eau de rose. Hilarant, rafraîchissant, original, Mary à tout prix était et demeure le haut du panier, grâce à une écriture précise, mais surtout grâce à la dynamique explosive entre Cameron Diaz et Ben Stiller. L'actrice rayonne dans ce qui est sans doute, encore aujourd'hui, peut-être le rôle le plus connu de sa carrière.

Mary Jensen Matthews (Cameron Diaz) - Mary à tout prix ©20th Century Fox

Vanilla Sky

Vanilla Sky est sans doute son grand film. Elle y incarne Julie Gianni, la petite amie de Tom Cruise. Long-métrage étonnant, déroutant, qui torture l'esprit de ses spectateurs, Vanilla Sky est une œuvre profonde, à la clairière d'une approche métaphysique du monde et de l'amour. Alors que l’œuvre partage quelques similitudes avec l'excellent Mr Nobody, Cameron Diaz propose une prestation toute en retenue, subtile, loin de son image de comédienne extravagante, que ce soit en termes de comédie, d'action ou de carcans de beauté.

Julie Gianni (Cameron Diaz) - Vanilla Sky ©Paramount Pictures

Il faut dire qu'elle s'adapte parfaitement à ce rôle plein de mystères, de secrets, de faux semblants et d'ambiguïtés. On obtient avec Pénélope Cruz un affrontement au sommet. C'est donc la rencontre entre deux comédiennes iconiques, qui se mélangent autant qu'elles se repoussent, dans un tourbillon de sens et d'émotions.