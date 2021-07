Top des parodies X les plus drôles du cinéma

Depuis de nombreuses années, on ne compte plus les films, séries et personnalités populaires qui ont connu leur parodie pornographique. Avec des titres modifiés tous plus drôles les uns que les autres, ces versions X prouvent plus que jamais la notoriété de leurs matériaux de base. Focus sur certains d'entre eux....

Batman XXX : A Porn Parody

Sorti en 2010, cette parodie porno de la série télévisée Batman (sortie en 1966) fut le premier succès du réalisateur italien Axel Braun. En effet, grâce au succès de ce film, le metteur en scène s'est par la suite signalé dans les parodies X des plus grands films de SF et de super-héros. Dernièrement, il s'est d'ailleurs illustré dans une alternative X de Justice League.

Ce Batman XXX : A Porn Parody est donc le premier gros coup de la carrière de Braun. On y retrouve le kitsch de la série télévisée, notamment dans les costumes... qui ne sont pas gardés très longtemps par les acteurs, porno oblige.

Batman XXX : A Porn Parody ©Axel Braun Productions

SpongeKnob SquareNuts : The XXX Parody

Parmi les nombreuses parodies X, les dessins animés n'ont pas échappé à la règle. Ainsi, il existe Futurama, Les Simpsons, Rick & Morty ou bien encore American Dad en version X...et live-action qui plus est ! Dans ce registre, voir un Bob l'Eponge porno n'a plus rien de surprenant, bien que la tentative reste bizarre. Séquences ridicules et scènes de sexe improbables sont au menu de ce film créé pour traumatiser votre enfance. Comme le confie d'ailleurs son réalisateur Lee Roy Myers au Huffington Post :

En faisant SpongeKnob SquareNuts, j'ai voulu rendre hommage aux anciennes parodies porno des années 90 qui m'ont beaucoup marqué. C'est aussi la première parodie où des gens m'ont dit : "Tu as ruiné mon enfance!". Ce qui est un peu pour moi le plus beau des compliments !

SpongeKnob SquareNuts : : The XXX Parody ©Lee Roy Myers

Pirates II

Inspiré par la saga Pirates des Caraibes, le studio Digital Playground décide de produire en 2005 Pirates, un film disposant d'un budget plus important que la plupart des films X. Le succès du long-métrage entraine trois ans plus tard un second volet possédant, au moment de sa sortie, du plus gros budget de l'histoire du porno avec 10 millions de dollars.

Pirates II ©Digital Playground

Pirates II est plus qu'une parodie. C'est un véritable blockbuster avec un réel script, des décors très soignés, des costumes impeccables, une réalisation HD, une bande-son de qualité et même des effets spéciaux. En outre, le film réunit les plus grandes stars porno de l'époque telles que Jesse Jane, Sasha Grey, Katsuni, Belladonna ou bien encore Tommy Gunn.

Golden Ass 007

Au vu des nombreuses conquêtes que compte le célèbre agent britannique 007, il aurait été étonnant qu'une parodie X de lui ne voit pas le jour. Dans cette aventure, James Bond doit donc mettre la main sur une arme dangereuse nommée "Fucking Gaz", qui rend accro au sexe tous ceux qui le respirent. Sur sa route, il retrouve bien évidemment plusieurs femmes, avec qui il multiplie les parties fines.

Golden Ass 007 ©Colmax

A noter que le film se dote d'une bande-son de qualité qui reprend même le célèbre thème de la franchise, composé par John Barry.

The Art'X

Sur l'épique sujet des parodies porno, l'industrie X du cinéma français n'a jamais été en reste, avec des titres aussi hilarants les uns que les autres (Blanche-Fesse et les 7 Mains étant le plus célèbre). Mais on n'aurait jamais imaginé qu'une telle production puisse parodier le film culte en noir et blanc de Michel Hazanavicius.

The Art'X ©JTC Video

Le réalisateur Olivier Lesein (oui, c'est son nom) livre donc un hommage (à sa manière) à The Artist. Tout comme le film original, il est également en noir et blanc, et quasi-muet. Et nous insistons sur le quasi-muet, car il est bien évident qu'un film porno sans cri, c'est comme une raclette sans fromage !