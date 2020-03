Top Gun 2 : Tom Cruise annonce un film-phénomène

Le coronavirus peut s'étendre, ça n'empêchera pas Tom Cruise de courir vers le succès ! À quelques mois de la sortie théorique de "Top Gun : Maverick", l'acteur et producteur assure que le film est "unique en son genre".

Comment faire suite, 34 ans après, à un film culte, sans prendre l'immense risque de se crasher ? La suite de Top Gun, sorti en 1986, est toujours prévue au 15 juillet 2020, et Tom Cruise fait fi de la situation pandémique pour annoncer que le film sera du jamais vu, et que sa performance de production ne sera probablement jamais rééditée. Tom Cruise le sait : la popularité de ses films, en premier lieu les Mission : Impossible, tient à sa légendaire implication physique. Plutôt que de s'en remettre aux fonds verts et aux effets spéciaux, l'acteur et producteur insiste systématiquement pour réaliser en réel le plus de cascades possibles. C'est le cas pour Top Gun : Maverick, et c'est ce qui selon lui fera la différence.

Toujours plus loin, toujours plus vite...

Lorsqu'on regarde les bandes-annonces déjà montrées, on voit vite que l'arc narratif reprendra certains éléments du premier film. Une forme de respect et d'hommage de bon aloi, mais aussi une base consensuelle pour proposer de l'inédit sur le plan visuel. Certaines images aériennes sont en effet impressionnantes, loin de ce qui avait été réalisé pour Top Gun. Par exemple, la dramaturgie va vraisemblablement reprendre l'incident - panne de moteur durant un entraînement, et la réalisation de cette séquence est une des grosses attentes. En quête de réalisme, Tom Cruise a raconté à Empire la décision de limiter au maximum l'usage d'effets spéciaux :

On venait de débuter les discussions . Et j'ai réalisé qu'il y avait des choses qu'on pouvait accomplir, cinématographiquement parlant. J'ai commencé à me passionner pour ce grand challenge "comment on va le faire ?" Et j'ai dit à Jerry "Je fais le film à condition que...", ce que je voulais dire, c'est que je ne ferai pas d'effets spéciaux numériques.

Comme on l'avait déjà rapporté ici, les acteurs et actrices de Top Gun 2 se sont initiés au vol dans des jets pour pouvoir tourner des plans "réels". Une différence majeure avec le premier film, comme le rappelle le producteur Jerry Bruckheimer :

Dans le premier film, on avait mis les acteurs dans les F-14, et on n'a pu utiliser aucune image, à l'exception de quelques-unes avec Tom, parce qu'ils vomissaient tous. C'est très drôle de voir leurs yeux se révulser ! Mais en conséquence tout a été fait avec un cardan . Mais pour Top Gun 2, Tom voulait s'assurer que les acteurs seraient bien dans les F-18.

Il faut donc s'attendre à un film unique, réalisé "à l'ancienne" en minimisant les effets spéciaux numériques. La garantie du succès ? Tom Cruise a fidélisé un très large public pour ses films où il s'implique totalement et assure la plupart de ses cascades, aussi dangereuses soient-elles. Et selon lui, les performances réalisées pour la production de Top Gun : Maverick ne seront pas égalées de sitôt :