Top Gun 3 : Joseph Kosinski évoque la suite de "Top Gun : Maverick"

À quand une suite de "Top Gun : Maverick" ? Impossible à dire, mais l'idée est dans toutes les têtes et le réalisateur Joseph Kosinski a eu des mots enthousiasmants à ce sujet ! Mais il faudra s'armer de patience, et s'occuper d'un point crucial à régler...

Un futur film Top Gun en question

La question est évidemment sur toutes les lèvres. Après son triomphe au box-office mondial (il frôle à ce jour le 1,5 milliard de dollars de recettes) plus gros succès de la carrière de Tom Cruise et de l'histoire de la Paramount, Top Gun : Maverick va-t-il avoir une suite ? Le sujet a été très rapidement évoqué, et dès le mois de juillet Miles Teller (aka "Rooster" dans le film) évoquait des discussions avec Tom Cruise sur une potentielle suite, expliquant que cette décision appartiendrait de toute façon à l'acteur et producteur. Tout récemment, le réalisateur de Top Gun : Maverick Joseph Kosinski, à l'occasion du Los Angeles Culture Festival (LA3C), a été questionné sur une potentielle suite. Sa réponse, sans être décisive, est enthousiasmante.

Joseph Kosinski y croit

À ce stade, la Paramount et les équipes du film profitent encore du succès, et il n'apparaît pas comme une priorité d'y donner immédiatement suite. Si un nouveau film Top Gun doit voir le jour, ce sera a priori de nouveau avec Tom Cruise, figure indissociable de la franchise. Mais son autre franchise Mission : Impossible est aujourd'hui son objectif principal, avec la sortie en juillet 2023 de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 et un an plus tard de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2. Sans compter qu'il doit aussi s'envoler dans l'espace pour le projet mené par Universal, la NASA et SpaceX... Il faut donc prendre son temps et, comme le propose Joseph Kosinski, attendre de trouver la bonne histoire.

Est-ce qu'il y a une autre histoire assez attractive pour qu'on y revienne ? Il me semble qu'à la fin de "Top Gun : Maverick" Maverick en a encore sous la pédale. Il ne va pas s'arrêter là.

Rien d'officiel donc, mais l'affirmation tout de même que Tom Cruise ne devrait pas remiser sa combinaison de pilote, pour plutôt poursuivre sur sa lancée.

Deux points de tension

Puisque ce deuxième film s'appelait Top Gun : Maverick, il pourrait être séduisant de s'attarder sur un autre personnage pour un nouveau film. Avec un tel succès pour "Maverick", le public est là pour découvrir un Top Gun : Rooster, ou encore un Top Gun : Phoenix. En effet, si ce sont Miles Teller et Glen Powell qui sont les plus montrés des jeunes pilotes dans Top Gun : Maverick, Monica Barbaro s'y est idéalement fait remarquer, et en faire un personnage principal serait une brillante idée. Des histoires à raconter, il y en a potentiellement un paquet. Rien ne s'oppose donc à la mise en route prochaine d'une suite, à l'exception de deux points.

Natasha "Phoenix" Trace - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Le premier n'a rien d'insurmontable, mais il oblige à un temps long. Avec une production exigeante pour le casting et les équipes techniques, il faut compter des mois de préparation, d'entraînement, ainsi que des tests en tous genres, avant même d'entamer les prises de vues. Le second point est lui plus complexe, et concerne les droits d'exploitation de la licence Top Gun.

En effet, la Paramount est actuellement en procès avec les ayants-droits du journaliste Ehud Yonay, dont l'article Top Guns publié en 1983 est à l'origine du scénario du film de 1986. La Paramount avait obtenu les droits de l'histoire pour 35 ans et les a restitués, comme prévu par le contrat de cession, le 24 janvier 2020. Une date à laquelle la famille Yonay estime que Top Gun : Maverick n'était pas terminé. Et qu'il n'aurait pas donc dû sortir sans un renouvellement de la cession des droits... Bref, légalement parlant, la Paramount n'est aujourd'hui plus en mesure de lancer une production Top Gun, jusqu'à ce qu'un arrangement avec les ayants-droits de Yonay soit trouvé...