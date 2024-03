Top Gun 3 : on en sait plus sur la prochaine aventure de Maverick

Jerry Bruckheimer, producteur des films "Top Gun", a donné de nouvelles informations sur "Top Gun 3", confirmant le retour de Tom Cruise dans le rôle principal et indiquant que son écriture avançait bien.

Un projet sous tension

Après la sortie de Top Gun : Maverick en 2022, succès critique et commercial qui a signé en majesté le retour de Tom Cruise dans sa combinaison du pilote de chasse "Maverick", il est vite apparu que le public n'aurait pas à patienter trop longtemps pour en découvrir la suite. Tout du moins, certainement pas aussi longtemps que les 36 ans qui ont séparé le film Top Gun de Tony Scott de celui de Joseph Kosinski.

Il faut en effet battre le fer tant qu'il est chaud, et avec quasiment 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, des récompenses en pagaille dont 6 nominations aux Oscars 2023 (victoire pour le Meilleur son), les studios Paramount Pictures ont la main sur une mine d'or qu'ils comptent bien exploiter. Ainsi, l'officialisation de Top Gun 3 s'est faite dès janvier 2024, avec Glen Powell et Miles Teller revenant autour de Tom Cruise pour une nouvelle mission.

"Nous avons une histoire"

Tout récemment, le producteur Jerry Bruckheimer, référence du blockbuster hollywoodien depuis les années 80 et à la production des deux films Top Gun, s'est exprimé au micro de Screenrant, et donné des nouvelles fraîches sur le développement de Top Gun 3.

Tom Cruise sera bien le rôle principal. Tom est exceptionnel. On a passé du temps avec lui. On a une histoire. Joe Kosinski avait une merveille idée pour le nouveau film, et Tom et moi l'avons beaucoup aimé, donc on la développe. Mais on ne sait pas quand on va le tourner parce que Tom est très occupé. Là il termine Mission: Impossible 8, et il a un autre film juste après. On espère qu'on aura un scénario qui lui plaira, et on sera de retour dans les airs.

Évidemment, rien ne se fait pour Top Gun 3 sans l'approbation et la validation systématiques de l'interprète de "Maverick", superstar et acteur indispensable de la franchise. Et tout ce qui se fait, se fait selon son planning, particulièrement chargé en ce moment. Entre son partenariat avec Warner Bros., le prochain film d' Alejandro G. Iñárritu - celui qu'évoque vraisemblablement Jerry Bruckheimer -, un potentielle apparition dans The Movie Critic de Quentin Tarantino, son film qu'il doit tourner avec Doug Liman dans l'espace, Tom Cruise court comme à son habitude contre le temps. Top Gun 3 n'est donc pas pour tout de suite, mais il est certain que sa production est considérée prioritaire, et qu'elle prendra place littéralement dès que possible...