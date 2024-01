Top Gun 3 : Tom Cruise repartira dans les airs pour une suite de Top Gun: Maverick

C'est officiel ! Un an et demi après le phénomène "Top Gun: Maverick", un troisième film Top Gun est en développement chez Paramount, avec Joseph Kosinski, Glen Powell et Miles Teller autour de Tom Cruise pour cette nouvelle production.

La suite de Top Gun: Maverick en développement

Tom Cruise fait l'actualité à Hollywood en ce moment. Son partenariat tout juste annoncé avec Warner Bros. est un petit tremblement de terre, puisque l'acteur et producteur de la saga Mission: Impossible et Top Gun: Maverick a marqué ainsi un éloignement des studios Paramount, avec qui il a développé cinq de ses sept derniers films. C'est donc une petite guerre des studios qui s'est enclenchée autour de l'acteur, dans laquelle Paramount n'a pas dit son dernier mot.

Top Gun: Maverick ©Paramount Pictures

En effet, vient d'être annoncé que Top Gun 3 était en développement chez Paramount, avec le co-scénariste de Top Gun : Maverick Ehren Kruger à l'écriture du scénario. Selon les sources de The Hollywood Reporter, Joseph Kosinski serait attaché à la réalisation de ce nouveau film. Si l'information vient seulement de sortir, c'est parce que Paramount ne veut pas perdre ses liens avec Tom Cruise et réaffirmer sa position à Hollywood suit à l'annonce de son deal avec Warner Bros.. Mais il semblerait, toujours selon THR, que le développement de Top Gun 3 soit en cours depuis l'automne 2023.

Miles Teller et Glen Powell autour de Tom Cruise ?

L'intention pour ce nouveau film serait de faire revenir Miles Teller et Glen Powell, qui incarnaient respectivement Bradley "Rooster" Bradshaw et Jake "Hangman" Seresin dans le film de 2022. Deux personnages appréciés par le public, sur lesquels des histoires sont à développer, et deux jeunes acteurs qui ont la cote à Hollywood.

Il y aura ainsi bien un troisième film Top Gun, et il aura la mission de tenter de faire aussi bien que Top Gun: Maverick, soit viser une performance milliardaire au box-office mondial (Top Gun: Maverick a encaissé quasiment 1,5 milliard de dollars de recettes) et ravir les critiques. Mais il va falloir se montrer patients...

En effet, avant ça, Tom Cruise devrait se concentrer sur Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 2 jusqu'à sa sortie, prévue pour mai 2025. Par ailleurs, même si son deal avec les studios Warner Bros. n'est pas exclusif et qu'il peut travailler avec d'autres studios, leurs dirigeants ne vont pas non plus attendre des années avant que l'acteur et producteur ne développe un projet avec eux. Dans tous les cas, la production de ce Top Gun 3 pourrait ainsi prendre plusieurs années avant d'arriver sur les écrans.