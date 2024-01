Top Gun 3 : une star de Top Gun Maverick confirme son retour

Parfait en jeune pilote de chasse dans "Top Gun : Maverick", Glen Powell a glissé quelques mots au sujet de "Top Gun 3", récemment officialisé. Et glissé qu'il serait bien de la partie pour cette nouvelle aventure aux côtés de Tom Cruise.

Glen Powell s'envole

Il est une des nouvelles stars masculines d'Hollywood, et il doit en grande partie ce statut à Tom Cruise. En effet, c'est sous l'aile - littéralement - de l'acteur superstar dans Top Gun : Maverick que l'acteur Glen Powell a gagné en 2022 une popularité mondiale et imposé définitivement son charisme et son sourire ravageurs. L'année 2024 a commencé sous les meilleurs auspices pour lui. Il y a le succès de Tout sauf toi, une comédie romantique qu'il porte avec Sydney Sweeney, et la très forte attente concernant Hit Man de Richard Linklater, prochainement sur Netflix et accueilli très favorablement à la dernière Mostra de Venise.

Jake "Hangman" Seresin (Glen Powell) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

En plus de cette actualité sur les écrans, il y en a une autre qui a beaucoup fait réagir : l'officialisation chez Paramount de Top Gun 3. S'il était plus que probable que l'infatigable Tom Cruise enfilerait à terme la combinaison de pilote de Maverick pour une troisième aventure dans les airs, son annonce a surpris parce qu'on ne l'attendait pas si tôt. Il a été déclaré au sujet de ce nouveau film que l'intention était ainsi de rassembler Tom Cruise et les deux autres stars masculines du film, acteurs de la nouvelle génération : Miles Teller et Glen Powell.

"Il y va y avoir des annonces fun bientôt..."

Présent au Festival de Sundance avec Richard Linklater, Glen Powell a ainsi confirmé au micro de Variety que Top Gun 3 était bien en développement, et qu'on pouvait en effet compter sur sa présence.

Il va y avoir des annonces fun bientôt... Mais c'était confidentiel. Je parle avec Joseph Kosinski, Tom Cruise et Jerry Bruckheimer tout le temps. Il se passe des choses et ça s'annonce très excitant. Je ne sais pas quand je reviendrai... Je sais qu'il y a un jet qui m'attend à un moment dans le futur.

Dans Top Gun : Maverick, Glen Powell incarnait le jeune pilote Jake « Hangman » Seresin, très doué et très arrogant. En concurrence avec Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) pour faire partie de la dangereuse mission de bombardement, il incarne un personnage assez proche d'Iceman, celui qu'incarnait Val Kilmer dans Top Gun en 1986, recréant la forme de rivalité qu'entretenaient alors Iceman et Maverick. Mais il se révèle aussi solidaire, dans une séquence finale où il entretient alors une ressemblance avec Maverick. Un personnage qu'on aura donc le privilège de revoir, à condition cependant d'être patients...