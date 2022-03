Top Gun Maverick : comment Val Kilmer va-t-il apparaître dans le film ?

"Top Gun : Maverick" ne pouvait pas se passer de la présence d'Iceman, interprété par Val Kilmer dans "Top Gun". Enfin mentionné et apparu, via une photographie, dans le nouveau trailer récemment dévoilé, doit-on s'attendre à un rôle développé ou à une présence symbolique de l'acteur ?

Top Gun Maverick : Iceman est de retour

Dans la légende Top Gun, Val Kilmer tient une bonne place. Il incarne dans le film de 1986 de Tony Scott le pilote Tom "Iceman" Kazansky, très doué et arrogant, et principal rival de Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) pour la désignation du meilleur élève de l'école Top Gun. D'abord rivaux, ils deviennent partenaires et amis lors d'une réelle mission de combat. Pour la suite, Top Gun : Maverick, attendue au cinéma le 25 mai 2022, il était donc naturel d'inclure son personnage.

Mais il y a un problème de taille. En effet, Val Kilmer a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge en 2014. S'il y a survécu, il y a cependant laissé sa voix, outil fondamental pour un acteur. Avec des difficultés pour respirer et devenu quasiment aphone, il est bien au casting de cette suite et apparaît sous la forme d'une photographie dans le nouveau trailer.

Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Dans celui-ci, le vice-amiral interprété par Jon Hamm déclare à Maverick qu'il ne voulait pas de son retour sur la base Top Gun. Mais que l'amiral Tom Kazansky, "Iceman" donc, en a décidé autrement. Un plan montre alors une photographie d'Iceman au mur, dans ses habits d'amiral.

Une présence limitée et une voix artificielle ?

Avec un tweet, Val Kilmer a célébré la sortie de la nouvelle bande-annonce, avec un message à double sens. En effet, il écrit "#iceman signing off", qu'on peut traduire par "se déconnecter" ou encore "mettre un point final", mais aussi "approuver". Si c'est l'amiral "Iceman" qui parle, cela peut signifier qu'il "approuve" le retour de Maverick. Et si c'est l'acteur, peut-être faut-il s'attendre à une apparition puis un départ définitif dans Top Gun : Maverick.

Dans tous les cas, sa présence ne devrait pas se réduire à une photographie. En effet, le réalisateur du film Joseph Kosinski a parlé du retour de Val Kilmer dans une interview à Total Film Magazine.

Ça a été un très, très gros coup - le retour de Val dans le rôle d'Iceman. Pouvoir travailler avec un acteur de ce calibre, voir l'alchimie et la camaraderie entre lui et Tom, et avoir ces deux personnages réunis dans ce film, c'était très spécial, et c'est un des moments du film que je préfère.

Ces quelques mots indiquent que Tom Cruise et Val Kilmer seront donc bien réunis à l'écran. Mais elles semblent suggérer aussi que ces retrouvailles existent le temps d'une seule scène. Il est donc fort probable que la présence de Val Kilmer soit limitée à ce seul moment, et reste donc de l'ordre du symbolique. On remarque sur la photographie qu'un travail de rajeunissement a été effectué, et peut-être que l'acteur est ainsi passé à l'image par un peu de de-aging. Quant à sa voix, on entendra peut-être les prouesses effectuées par une société d'intelligence artificielle, qui a réussi à recréer la voix de l'acteur.