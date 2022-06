Top Gun Maverick : quand la Chine espionnait le tournage du film

Le réalisme de "Top Gun : Maverick" est tel que la Chine a bien cru détecter un nouveau prototype d'avion militaire, le jet ficitif hypersonique "Darkstar", et a dérouté un de ses satellites pour le photographier.

Un avion fictif trop réaliste ?

Ce n'est pas une surprise, la Chine est très attentive aux activités américaines. Les activités politiques, économiques, et aussi culturelles, la Chine scrutant par exemple dans les films en provenance des États-Unis ce qui pourrait leur porter atteinte. Au début de l'année, Fight Club a par exemple fait les frais d'une importante censure, en l'espèce une modification profonde de sa conclusion. Alors, forcément, lorsqu'un nouveau film titré Top Gun entre en production, avec ses thématiques militaires et sa mise en avant de l'american way of life, les autorités chinoises lui accordent toute leur attention. Mais vraiment, toute leur attention.

Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Dans Top Gun : Maverick, "Maverick" vole au début du film dans un avion fictif hypersonique, à la pointe de la pointe de la technologie, le "Darkstar". Cet avion, capable de voler à Mach 10 et à très haute altitude, n'existe pas et est une pure invention du film. Mais il est basé sur un projet top secret, celui du SR-72, actuellement en développement. Ce projet a pour objectif de faire suite au SR-71 "Blackbird", un célèbre avion de surveillance et de reconnaissance au design très particulier. Et pour coller le plus possible à la réalité et donner à Top Gun : Maverick un réalisme exemplaire, la production a donc imaginé le Darkstar sur la base du concept SR-72, et conçu une réplique à l'échelle 1/1 pour les prises de vues au sol. Et c'est là que la Chine entre en jeu.

La Chine détourne un de ses satellites pour observer le "Darkstar"

Selon Jerry Bruckheimer, producteur de Top Gun : Maverick qui s'exprimait au micro de Sandboxx News, la Navy a en effet remarqué un mouvement étrange des forces spatiales chinoises.

La Navy nous a dit qu'un satellite chinois avait changé de route pour photographier cet avion. Ils pensaient que c'était un vrai. Voilà à quel point il semblait réel. (...)

Détourner un satellite de son orbite n'est pas anodin, et ne se fait pas sans une sérieuse réflexion et une motivation sérieuse. Surtout, cela témoigne de l'intérêt de la Chine pour la technologie américaine, particulièrement lorsque cela concerne des projets militaires. Ainsi convaincues qu'elles avaient à faire à un tout nouveau prototype, les autorités chinoises ont donc photographié depuis l'espace le modèle conçu pour Top Gun : Maverick.

Le "Darkstar" de Top Gun : Maverick ©Lockheed Martin

Une collaboration avec le département "secret" de Lockheed Martin

Il existe trois grands constructeurs d'avions aux États-Unis : Boeing (fabricant du F/A-18 Super Hornet), Northrop Grumman (fabricant du F-14 Tomcat) et Lockheed Martin (fabricant du F-22 Raptor et du F-35 Lightning II). Lockheed Martin est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité, et à ce titre développe les avions les plus futuristes imaginables. Ainsi, pour donner une apparence au "Darkstar", la production de Top Gun : Maverick a collaboré avec Skunk Works, le département chargé des projets novateurs et/ou secrets. Joseph Kosinski, réalisateur du film, expliquait ainsi :

La raison pour laquelle on s'est rapprochés de Skunk Works est que je voulais avoir l'avion hypersonique le plus réaliste possible. Et comme vous pouvez le voir, on a construit un modèle à taille réelle. Et la raison pour laquelle il semble si réaliste, c'est parce que les ingénieurs de Skunk Works nous ont aidé à le designer. Les mêmes qui travaillent sur le projet du SR-72.

Les seules représentations connues du projet SR-72 sont des "vues d'artiste", autrement dit des "concept arts" officiels. Et le "Darkstar" de Top Gun : Maverick s'en est effectivement largement inspiré.