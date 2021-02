Top Gun : Maverick, Sans un bruit 2 ... : Paramount dévoile sa stratégie de diffusion en streaming

C'est au tour de la Paramount de faire la promotion de sa plateforme en ligne. La légendaire société de production replace Paramount + au coeur de la guerre du streaming avec une diffusion hybride de ses programmes : une sortie en salles puis une disponibilité en ligne 30 à 45 jours après.

La guerre des plateformes

ViacomCBS a annoncé que tous ses principaux films seront diffusés sur sa nouvelle application Paramount + un mois après leur sortie en salles. Paramount Pictures, qui appartient à VicacomCBS, est l'un des plus anciens studios de l'histoire du cinéma et détient les droits de titres et franchises cultes comme Star Trek, Transformers ou encore Mission : Impossible et Top Gun. Paramount détient également l'ensemble du catalogue de Nickelodeon. Comme ses concurrents Disney, Apple ou Warner, le studio dispose lui aussi de sa propre plateforme : Paramount +.

Paramount + ©ViacomCBS

Initialement, cette plateforme existe déjà, sous le nom de CBS All Access, et deviendra officiellement Paramount + le 4 mars. Les pontes de ViacomCBS renomment leur plateforme pour séduire le public, avec notamment un effort majeur fait pendant le Super Bowl pour attirer l'attention. Le service de streaming propose déjà les séries dérivées de Star Trek et diffusera le nouveau film Bob l'éponge : Eponge en eaux troubles (sorti initialement sur Netflix).

Tous les films Paramount seront disponibles sur la plateforme

Le PDG de Viacom, Bob Bakish a annoncé que tous les films de la Paramount seront diffusés sur la plateforme Paramount +, 30 à 45 jours après leur sortie au cinéma, selon le calibre de la production. Une décision qui inclut donc les gros morceaux attendus comme Top Gun : Maverick, Mission Impossible 7 ou encore Sans un bruit 2.

Parmi les autres nombreux projets attendus sur la plateforme, on peut noter la présence d'une série dérivée de Bob l'éponge intitulée Kamp Koral, un reboot de la série Les Razmoket ou encore la première série live centrée sur le jeu vidéo Halo, attendue en 2022. Le prochain film de la franchise Paranormal Activity sera également disponible sur Paramount +.

Sans un bruit 2 ©Paramount Pictures

En vrac, le studio a également annoncé la diffusion de The Offer, une série de Michael Tolkin qui revient sur la genèse du film Le Parrain de Francis Ford Coppola, un nouveau film centré sur Beavis and Butt-Head, un nouveau film d'animation dérivée de Avatar : le dernier maître de l'air, ou encore une série live centrée sur Dora l'exploratrice. Au total, c'est plus de 2500 programmes qui seront disponibles pour les abonnés.

Cela signifie également que d'autres projets majeurs de la firme à venir, comme Sonic 2, les nouveaux films Transformers ou encore le prochain Star Trek seront vraisemblablement disponibles en streaming sur Paramount +. Il s'agit d'un nouveau paramètre à prendre en compte pour les salles de cinéma et leurs exploitants, qui ne disposeront donc de l'exclusivité des films qu'un mois...