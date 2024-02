Top Gun Maverick : une star du film original poursuit Paramount en justice

Barry Tubb, l'interprète de Wolfman dans "Top Gun" de Tony Scott, poursuit Paramount pour utilisation non autorisée de son image dans "Top Gun : Maverick", affirmant que son contrat initial n'autorisait pas l'usage de son image dans la suite. Le comédien réclame des dommages-intérêts et un procès par jury, arguant que la modification d'une photo de coulisses pour l'inclure dans le film viole ses droits d'auteur et son consentement.

Top Gun Maverick : un énorme succès pour Tom Cruise

Plus de trois décennies après le succès retentissant de Top Gun, le film qui a défini une génération de cinéphiles et a établi de nouveaux standards pour les films d'action aérienne, Top Gun : Maverick mis en scène par Joseph Kosinski a pris son envol en 2022, ravivant l'esprit audacieux et l'adrénaline du film original.

Cette suite tant attendue a non seulement réussi à capturer l'essence de son prédécesseur, mais a également poussé la prouesse technologique plus loin, offrant aux fans une nouvelle odyssée épique dans le ciel, toujours portée par l'infatigable Tom Cruise. Au box-office, le succès a été total, avec près d'un milliard et demi de dollars récoltés à travers le monde (ce qui a conduit Paramount à officialiser une suite).

Barry Tubb porte plainte contre Paramount

On découvre aujourd'hui, via Entertainment Weekly, que Barry Tubb, connu pour son rôle de Leonard "Wolfman" Wolfe dans le film original de 1986, a déposé une plainte contre le studio, accusant celui-ci d'avoir utilisé son image sans autorisation dans la suite acclamée. Selon la plainte déposée devant un tribunal californien et rapportée par EW, Barry Tubb soutient que son accord initial pour l'utilisation de son image « ne comprenait pas l'utilisation de son image dans la suite ».

La scène incriminée montre Hangman (Glen Powell) et Coyote (Greg Tarzan Davis) découvrant pour la première fois que Rooster Bradshaw (Miles Teller) est le fils de feu Goose (Anthony Edwards), en tombant sur une vieille photo d'Iceman (Val Kilmer), Goose, Maverick (Tom Cruise), et donc Wolfman.

La plainte précise que l'image est « un plan rapproché de quatre personnes clairement identifiables », mettant en évidence que « l'apparence de dans la scène est essentielle d'une manière qui n'est pas accessoire ». Tubb affirme en outre que la photo est en réalité une version modifiée d'une prise de vue en coulisses des acteurs originaux, et que ces modifications « ont détruit tout droit d'auteur prétendu » sur l'image.

En outre, la plainte de Barry Tubb souligne que le studio « n'a jamais demandé le consentement ni l'autorisation d'utiliser l'image du plaignant à quelque fin que ce soit dans "Top Gun : Maverick" et le contrat original signé par le plaignant et Paramount ne prévoyait pas l'utilisation de son image au-delà du "Top Gun" original ou dans des promotions liées à "Top Gun : Maverick" ; une suite non envisagée à l'époque du contrat original et non sortie avant 2022, près de quatre décennies après le "Top Gun" original ».

Barry Tubb réclame des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés et exige un procès devant un jury.