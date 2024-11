Toutes pour une : ce surprenant remake des Trois Mousquetaires au féminin dévoile son trailer

La première bande-annonce de "Toutes pour une" vient d’être dévoilée. Cette nouvelle adaptation surprenante nous présente une version féminine de l’histoire du roman "Les Trois Mousquetaires".

Toutes pour une, la nouvelle adaptation inattendue des Trois Mousquetaires

Les Trois Mousquetaires est l’un des romans français les plus souvent adaptés à l’écran. L’histoire écrite par Alexandre Dumas a été déclinée en différents films et séries provenant de différents pays. Mais une nouvelle version surprenante sera bientôt dévoilée : Toutes pour une. Celle-ci réimaginera très librement l’histoire du roman et sera cette fois centrée sur des femmes.

Toutes pour une s’intéresse à une jeune fille en fuite, Sara. Lorsque celle-ci découvre avec stupeur que les Trois Mousquetaires sont en fait des femmes, elle décide de les rejoindre. Elle se lance alors avec elles dans une importante mission.

Le nouveau film de Houda Benyamina

La bande-annonce de Toutes pour une nous présente les héroïnes au centre de l’intrigue. Après avoir secouru des prisonniers, dont Sara, les mousquetaires partent à la recherche de la reine, qui s’est enfuie vers l’Espagne. Les quatre femmes doivent la trouver avant les mercenaires envoyés par Richelieu pour la rattraper.

Toutes pour une est le deuxième long-métrage de Houda Benyamina. Cette dernière a fait forte impression avec son premier film, Divines. Celui-ci lui a valu de remporter la Caméra d’or à Cannes en 2016. Pour son nouveau film, elle donc changé radicalement de registre. Elle a retrouvé les actrices Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena, et a aussi dirigé Daphné Patakia et Sabrina Ouazani.

Une nouvelle version avant la sortie du troisième Les Trois Mousquetaires

Toutes pour une sortira le 22 janvier 2025 dans les cinémas français. Le film aura du mal à faire aussi bien que Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et Les Trois Mousquetaires : Milady, qui ont cartonné au box-office. Justement, les films réalisés par Martin Bourboulon devraient devenir une trilogie. Comme expliqué en avril dernier, suite au succès des deux premiers opus, un troisième va sans doute voir le jour.

Le producteur Dimitri Rassam a révélé, au cours d’une interview avec Franceinfo en juin, que le but était d’adapter Vingt ans après. Cette histoire est la suite du roman Les Trois Mousquetaires. Elle a de nouveau été écrite par Alexandre Dumas, cette fois avec l’aide d’Auguste Maquet. Comme son nom l’indique, son intrigue se déroule vingt ans après les événements du premier livre. Dimitri Rassam espère que son adaptation film sera prête pour une sortie en 2027.