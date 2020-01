Toy Story 4 : Woody et La Bergère sont de retour dans les premières images du préquel

Vous avez aimé ? Partagez :

Qu’est-il arrivé au personnage de La Bergère entre Toy Story 2 et Toy Story 4 ? Le court-métrage « Lamp Life » qui sera bientôt disponible sur Disney+ y répondra. Découvrez le trailer ci-dessus.

Avec son service de streaming, Disney compte bien continuer à exploiter à fond ses licences les plus populaires. Que ça soit Marvel, Star Wars, ou Pixar, de nombreux programmes originaux issus de ces différents univers commencent doucement à arriver sur la plateforme Disney+, le plus populaire étant évidemment The Mandalorian, la série dérivée de Star Wars avec Baby Yoda. Lancée aux États-Unis au mois de novembre dernier, et attendu en France le 24 mars, Disney+ accueillera prochainement des nouvelles séries Marvel et Star Wars, mais également des programmes exclusifs basés sur les films populaires Pixar, et plus particulièrement Toy Story.

En plus de la série centrée sur Fourchette, l’adorable personnage apparu dans Toy Story 4, qui se posera des questions sur l’existence, un court-métrage préquel du film basé sur La Bergère est également attendu le 31 janvier sur la plateforme. Baptisé Lamp Life, il reviendra notamment sur les zones d’ombre qui entourent la vie de La Bergère entre les événements de Toy Story 2 et Toy Story 4. On devrait notamment apprendre comment elle s’est retrouvée dans le magasin d’antiquités dans lequel Woody la retrouve.

Ce dernier est d’ailleurs de retour dans le teaser de ce court-métrage (à découvrir en une de cet article) aux côtés de sa douce Bergère, qui lui racontera ses souvenirs de sa vie d’aventures avant qu’ils ne se retrouvent pour continuer le chemin ensemble, loin de Buzz et compagnie.

Lamp Life devrait être disponible en France au lancement de Disney+.