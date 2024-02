Surprise ! Disney annonce Vaiana 2 pour 2024 et dévoile un premier aperçu

Après le succès du premier film, Disney a annoncé un Vaiana 2 avec une grosse surprise : une date de sortie pour la fin de l'année. En plus de cette annonce, le studio a également dévoilé un premier teaser, ainsi que l'intrigue de ces retrouvailles entre Vaiana et Maui.

Vaiana 2 sortira en novembre 2024

C'est une jolie surprise qu'a annoncée Disney ce mercredi 7 février : le film d'animation Vaiana aura droit à une suite ! Et plus surprenant encore, le film sortira dans les salles obscures en novembre prochain !

Bob Iger a annoncé qu'ils avaient décidé de transformer la série Vaiana (en préparation depuis 2020) en un long-métrage qui fera suite au film de 2016. Le travail sur Vaiana 2 est suffisamment avancé pour que Disney puisse dévoiler un premier teaser en vidéo disponible ci-dessous :

En plus de cette vidéo, les studios aux grandes oreilles ont également dévoilé une première image féérique de cette suite dans laquelle on retrouve la jeune héroïne ainsi que Maui naviguant dans l'Océan :

Vaiana 2 © Walt Disney Studios

Ce nouveau long-métrage est réalisé par Dave Derrick Jr. et non John Musker et Ron Clements, qui était à la barre de l'original.

De quoi parlera Vaiana 2 ?

Le premier film suivait les aventures d'une jeune fille intrépide nommée Vaiana (Moana dans la version originale), la fille du chef d'un village d'une île polynésienne. Face à une malédiction qui menaçait son île, Vaiana se mettait en quête de Maui, un demi-dieu, dans l'espoir de restaurer la prospérité de son peuple.

À sa sortie, le film a connu un magnifique succès en salles, avec près de 700 millions de dollars de recettes au box-office. Il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films d'animation récents du studio.

D'après les premières informations dévoilées par Variety, Vaiana 2 marquera les retrouvailles entre la jeune fille et Maui. Ils seront rejoints par une équipe de navigateurs improbables. Suite à un appel inattendu de ses ancêtres navigateurs, Vaiana se retrouvera propulsée dans une quête qui l'emmènera vers les mers lointaines d'Océanie et au cœur de territoires maritimes oubliés et dangereux.

Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve son courage, sa détermination et ses compétences de navigatrice de manière inédite. Évidemment, Pua et Hei Hei seront de la partie (on les retrouve d'ailleurs sur la première image dévoilée).

En plus de cette suite, un film live action est également en préparation avec Dwayne Johnson (qui double Maui dans la version originale).