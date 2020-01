Transformers : deux nouveaux films en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

La franchise Transformers est sur le point de revenir en force ! La Paramount n’en a pas fini avec les robots qui se mettent sur la tronche puisque des scénaristes ont été engagés pour écrire deux nouveaux films. Qu’en attendre ? Un reboot ou un prolongement des précédents ?

Après un cinquième épisode qui aura été un douloureux moment à vivre pour les spectateurs et une déception pour les producteurs (605,4 millions de dollars aux box-office mondial), l’ère Michael Bay chez les Transformers était en train de prendre fin. Le réalisateur n’avait plus envie de continuer avec une autre suite mais la Paramount, elle, n’avait pas l’intention de mettre la franchise au placard. C’est là qu’intervient le spin-off Bumblebee, fait avec moins d’argent et l’envie de relancer une nouvelle dynamique. L’idée était sûrement de débuter une série de films, et une suite serait dans les tuyaux. Sauf qu’on en entend plus trop parler et on ne sait plus si le projet est toujours d’actualité. Dans tous les cas, la franchise n’est pas encore prête à s’endormir car The Hollywood Reporter annonce que la Paramount vient d’engager Joby Harold et James Vanderbilt pour écrire deux nouveaux films !

Deux nouveaux Transformers, mais pour quoi faire ?

Alors, il est trop tôt pour savoir ce que ces histoires vont raconter mais les scénaristes vont travailler de manière séparée sur chaque film. Ce qui peut exclure qu’ils seront liés. Est-ce que l’un d’eux pourrait être Bumblebee 2 ? La réponse est oui. Cependant, qu’en serait-il alors, de l’autre film ? Bonne question ! On ne sait pas du tout si la Paramount veut rétropédaler et finalement continuer l’arc lancé par Bay (mais probablement sans lui) ou si l’idée d’un reboot/remake est lancée. Le premier Bumblebee était déjà une sorte de reboot, qui reprenait avec des ambitions amoindries le schéma du premier film. Marvel ayant popularisé sa recette d’univers étendu, on pense forcément que le studio veut aussi passer par là, en pensant que la marque Transformers a encore de beaux jours devant elle. Il existe aussi cette possibilité selon laquelle aucun de ces deux films n’est Bumblebee 2.

On ne peut, pour le moment, qu’attendre plus d’informations sur le sujet. Le flou étant trop présent pour qu’on se laisse aller à quelques jugements hâtifs. Mais dans tous les cas, la franchise ne nous manque pas vraiment. Avec les six films, on a largement eu l’impression d’avoir fait le tour de la question. Même si, on le sait, l’univers Transformers comporte divers arcs à explorer.