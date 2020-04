Transformers : le réalisateur de Toy Story 4 réalisera un préquel

La franchise Transformers a été mise en pause ces derniers temps mais elle ne restera pas dans cet état indéfiniment. En plus des projets live en préparation, un préquel animé par le réalisateur de "Toy Story 4" est aussi sur le feu. Les robots vont revenir sur le devant de la scène. Et pas qu'un peu !

Le cinquième épisode, The Last Knight, toujours réalisé par Michael Bay, a prouvé que le public s'était lassé de la franchise. Son score correct mais insuffisant pour la Paramount (605,4 millions de dollars au box-office) a stoppé les opérations alors qu'un sixième film aurait pu arriver. La saga principale a été mise au repos, puis c'est le spin-off Bumblebee, plus modeste, qui a pris la relève pendant ce temps. En début d'année 2020, nous apprenions que deux nouveaux films étaient prévus sous la bannière Transformers. L'un d'eux devrait être la suite à Bumblebee, quand l'autre devrait relancer la saga principale ou partir sur une nouvelle histoire - l'arc Beast Wars a été évoqué. Pas d'évolution à noter depuis mais Deadline annonce qu'un nouveau film est en développement.

Un troisième film Transformers est en préparation

Contrairement à la saga de Bay ou aux films en gestation, il ne s'agira pas de live mais d'animation. La Paramount est allée chercher Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4 pour mener ce projet. Il sera chargé de donner vie au scénario écrit par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, le duo derrière Ant-Man et la Guêpe. Ce film Transformers se déroulera avant les événements des épisodes sortis au cinéma et devrait s'attarder sur la relation entre Optimus Prime et son adversaire, Megatron, alors qu'ils sont encore sur la planète Cybertron. Une histoire qui a déjà été traitée ailleurs mais jamais au cinéma. On ne sait pas encore précisément jusqu'où l'histoire remontera dans la mythologie mais il y a fort à parier que ce projet sans nom soit une sorte d'origin story. Reste aussi à savoir quelle sera le taux de fidélité par rapport au matériau de base et si des différences seront à noter par les fans.

Le média américain note également que ce film d'animation n'a rien à voir avec les autres projets qui se préparent. Il est d'ailleurs devenu une priorité pour le studio qui, au regard des conditions actuelles, pense que c'est un moyen de continuer à travailler sur la franchise Transformers sans rassembler une équipe sur un plateau. On se souvient qu'en 2018, le producteur Lorenzo di Bonaventura, avouait qu'il aimerait voir un spin-off sur Optimus Prime. C'est vraisemblablement ce qu'on va avoir, mais via de l'animation et sans qu'une date de sortie ne soit encore annoncée.