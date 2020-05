Transformers : un nouveau film sortira en juin 2022

La franchise "Transformers" prépare son retour avec plusieurs films. L'un d'eux dispose d'une date de sortie pour l'été 2022. Le premier pas pour relancer l'intérêt autour d'une marque qui a perdu de sa superbe au bout des cinq épisodes réalisés par Michael Bay.

Transformers : The Last Knight aura refermé la période Michael Bay avec une pointe de déception Le public a eu droit à un spectacle lassant et les producteurs ont assisté au pire score au box-office pour un film de la saga (605,4 millions de dollars). L'heure est au renouvellement, avec plusieurs projets en préparation. L'un d'eux dispose déjà d'une date de sortie fixée au 22 juin 2022 en France. Une arrivée pas surprenante, ce même film ayant été programmé pour les écrans américains le 24 du même mois.

Lequel des films Transformers arrivera en premier ?

Maintenant, tout l'enjeu est de savoir quel film se cache derrière cette date. La Paramount n'a rien dit et se contente d'un "Untitled Transformers", ce qui nous laisse en réalité qu'une petite poignée de choix. Le studio a engagé Joby Harold et James Vanderbilt pour écrire deux scénarios qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un devrait être la suite de Bumblebee ou un film qui serait connecté, quand l'autre est annoncé par la presse américaine comme une adaptation de l'arc Beast Wars.

Rien n'est confirmé à l'heure actuelle. On sait également que Josh Cooley travaille sur un long-métrage différent, puisqu'il s'agira d'animation. Le scénario doit se concentrer sur la période avant les films de Michael Bay, en narrant la lutte entre Optimus Prime et Megatron sur la planète Cybertron.

Quand nous avons appris l'existence de ce projet animé, il se disait que la Paramount en avait fait sa priorité. Probablement parce que le confinement force les équipes à travailler à distance, ce qui est moins possible pour concevoir un film live. Il est fortement possible que la date de juin 2022 soit réservée pour le travail de Josh Cooley mais l'échéance étant si éloignée, il reste beaucoup de temps pour qu'un long-métrage live se fasse. Qu'importe qui arrive le premier entre les trois qu'on vient citer, on peut vivre avec la certitude que la franchise Transformers n'est pas encore à la cave et que la Paramount va continuer de l'exploiter par plusieurs bouts.