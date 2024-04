Josh Hartnett piégé en plein concert dans le trailer très surprenant du prochain M. Night Shyamalan

"Trap", le nouveau film de M. Night Shyamalan se dévoile avec une première bande-annonce portée par Josh Hartnett. On nous promet un thriller en huis clos passionnant.

Trap : le nouveau piège de M. Night Shyamalan

S'il a eu une période de moins bien, M. Night Shyamalan est en pleine forme ces dernières années ! Le réalisateur de Sixième sens (1999) et Signes (2002) enchaîne les films et il ne déçoit pas. On avait ainsi beaucoup aimé Old (2021) et on avait été fasciné par Knock at the Cabin (2023). On attend donc avec impatience son prochain long-métrage, Trap, qui se dévoile avec une bande-annonce passionnante (vidéo en une d'article).

On peut regretter que la vidéo en montre beaucoup et semble révéler d'entrée de jeu le twist. On y voit en effet un homme (joué par Josh Hartnett) emmener sa fille dans une grande salle pour le concert d'une chanteuse pop. Il va alors comprendre que la police s'est déployée pour piéger un tueur qui devrait être présent à l'événement. Et la première révélation ne tarde pas : c'est lui le tueur qui aime séquestrer des gens dans sa cave. Il va alors tout faire pour s'échapper tout en devant gérer sa fille qui ne sait rien.

Connaissant M. Night Shyamalan, on se dit que Trap ne devrait pas en rester là, et qu'un autre twist viendra rebattre les cartes. Difficile d'imaginer le réalisateur valider une telle bande-annonce sinon. Et Warner Bros. connait un peu son travail puisque le studio avait produit et distribué La Jeune fille de l'eau (2006). On attendra donc de découvrir le film pour vérifier de quoi il retourne. Porté donc par Josh Hartnett, mais aussi Ariel Donoghue, Saleka, Hayley Mills, Alison Pill et Marnie McPhail, Trap est prévu pour le 7 août en salles.