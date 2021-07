Triple alliance : pourquoi Cameron Diaz a-t-elle interrompu sa carrière ?

Sorti en 2014, "Triple alliance" est l’un des derniers films de Cameron Diaz. Pourquoi la star de "Charlie et ses drôles de dames" et "Mary à tout prix" a-t-elle décidé de délaisser les plateaux hollywoodiens ?

Triple alliance : les liaisons dangereuses

Après le drame Ma vie pour la tienne, Cameron Diaz et le réalisateur Nick Cassavetes (N’oublie jamais) se retrouvent et changent de registre avec Triple alliance. Dans cette comédie sortie en 2014, la comédienne prête ses traits à Carly Whitten, avocate dans un prestigieux cabinet new-yorkais qui vit une idylle passionnée avec Mark King, un entrepreneur incarné par Nikolaj Coster-Waldau.

Se rendant chez son amant pour lui faire une surprise, Carly déchante lorsqu’elle est accueillie par son épouse Kate, interprétée par Leslie Mann. Les deux femmes se lient d’amitié, se mettent à espionner Mark et découvrent qu’il a une aventure avec Amber, jouée par Kate Upton et avec laquelle elles sympathisent. Le trio décide de faire payer le mari et petit-ami volage pour ses nombreux mensonges et promesses dérisoires. Alors qu’elles préparent leur vengeance, l’imposteur continue de mener sa triple vie, ne se doutant d’absolument rien.

Triple alliance ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Triple alliance alterne donc entre des scènes autour de la naissance de cette complicité inattendue et des moments plus potaches où l’époux infidèle déguste. Nicki Minaj, Don Johnson et Taylor Kinney complètent la distribution du film, qui marque l’une des dernières apparitions de Cameron Diaz au cinéma.

La retraite anticipée de Cameron Diaz

Depuis Triple Alliance, Sex Tape et Annie, sortis entre 2014 et 2015, la star de Mary à tout prix s’est effacée du paysage hollywoodien. En mars 2018, Selma Blair évoque au cours d’un entretien la possibilité de voir une suite d’Allumeuses ! aboutir. Elle déclare, citée par Metro :

J'aimerais faire une suite avec Cameron Diaz mais elle a arrêté la comédie, elle en a fini avec tout ça. Elle n'a plus besoin de faire des films, elle a une superbe vie, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'elle revienne.

Si l’interprète de Liz Sherman dans Hellboy assure ensuite sur Twitter qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie, la principale intéressée confirme ces propos lors d’une interview pour Entertainment Weekly. Deux ans plus tard, Cameron Diaz revient sur son choix auprès de Gwyneth Paltrow dans le programme In Goop Health : The Sessions. Elle explique alors :

C'est une chose étrange à dire, je sais que beaucoup de gens ne le comprendront pas, mais c'était tellement intense de travailler à ce niveau, d'être un personnage public à ce point-là et d'être aussi exposée tout le temps... Il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus, à chaque instant. En tant qu'acteur ou actrice, on est tellement sur le devant de la scène, à faire des interviews, à parler, se confier... Alors un jour je me suis arrêtée et j'ai vraiment regardé ma vie. J'ai réalisé que quand tu fais un film... Ils te possèdent. Tu es là 12 heures par jour pendant des mois, tu n'as pas le temps pour autre chose.

Ne jamais dire jamais ?

En 1994, Cameron Diaz a 21 ans lorsque The Mask sort et qu’elle est révélée au grand public. Pendant 20 ans, l’actrice tourne dans plus de 40 longs-métrages parmi lesquels Dans la peau de John Malkovich, L’Enfer du dimanche, Gangs of New York, The Holiday ou Cartel.

The Mask © New Line Cinema

Après avoir alterné entre des registres radicalement différents, la comédienne choisit donc de se retirer pour se consacrer à sa vie personnelle. Et son retour sur les plateaux de tournage n’est visiblement pas d’actualité. Maman d’une petite fille prénommée Raddix, née fin 2019 de sa relation avec le musicien Benji Madden, la star profite aujourd’hui pleinement de sa famille. En février 2021, dans l’émission Quarantined with Bruce diffusée sur SiriusXM, Cameron Diaz affirme à ce sujet :

Est-ce que je referais un film un jour ? Je ne cherche pas à en faire mais le ferais-je ? Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. Il faut peut-être ne jamais dire jamais mais je ne peux m’imaginer en tant que mère d’un enfant de 1 an et être sur le plateau de tournage d’un film 14 ou 16 heures par jour, éloignée de mon enfant, je ne peux juste pas… Je ne serais pas la mère que je suis aujourd’hui si j’avais choisi de devenir maman à un autre moment de ma vie. Je compatis tellement pour toutes les mères qui ne peuvent pas être autant présentes, qui doivent aller au travail, faire ce qu’elles ont à faire. J’ai beaucoup d’admiration pour elles et leurs enfants et pour tout cela.

Malgré cette mise à l’écart volontaire, l’acolyte de Drew Barrymore et Lucy Liu dans Charlie et ses drôles de dames sait toujours comment rendre les coups devant la caméra. Elle l'a prouvé en mai 2020 en participant à l’excellent Boss Bitch Fight Challenge.