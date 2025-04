Tron Ares : le troisième film de la saga culte s’offre une première bande-annonce

Très attendu, Tron : Ares se dévoile avec une première bande-annonce. Au vu de ces images, ce troisième volet de la saga culte promet de nous offrir de nouvelles séquences visuellement marquantes. Attention, cet article contient un spoiler sur le retour d'un membre majeur de la franchise !

Ares, le nouvel opus de la saga Tron

Tron a marqué l’Histoire du septième art. Sorti en 1982, le long-métrage réalisé par Steven Lisberger a été le premier à utiliser des images générées par ordinateur. Grâce à ses effets visuels révolutionnaires, il est devenu un film culte. Les fans auront ensuite attendu vingt-huit ans pour voir sa suite arriver dans les salles. Intitulée L’Héritage, celle-ci a de nouveau impressionné les spectateurs par ses effets visuels.

Une nouvelle fois, il aura fallu patienter de nombreuses années avant de voir la saga Tron se poursuivre. Mais quinze ans après le deuxième, un troisième opus sortira cette année. Il est cette fois intitulé Ares, du nom d’un programme informatique qui débarque dans le monde réel. Or, la première bande-annonce du long-métrage nous montre le chaos provoqué par son arrivée.

Les mondes se rencontrent dans la première bande-annonce

La bande-annonce de Tron : Ares met en scène le clash entre le monde virtuel et le monde réel. Après une course-poursuite, le programme informatique fait son apparition dans le ciel, et sème la panique autour de lui.

D’après ce trailer, Tron : Ares devrait également être fidèle à la saga d’un point-de-vue esthétique. Ainsi, il devrait nous offrir de nouvelles images époustouflantes. On peut donc se réjouir de la décision du réalisateur du film, Joachim Rønning, qui semble avoir voulu respecter la marque de fabrique de la franchise avec des séquences visuellement marquantes.

Sortie en deuxième partie d’année dans les salles

Côté casting, Jared Leto incarne le programme au centre de l’intrigue dans ce troisième volet de la saga. Greta Lee et Evan Peters jouent deux rôles majeurs de Tron : Ares. La bande-annonce du film nous montre également Gillian Anderson. Et s’il n’est pas présent dans ces images, un acteur majeur de la franchise fait également partie de la distribution. Comme expliqué en avril 2024, on retrouvera Jeff Bridges dans ce nouveau film.

Les fans vont devoir patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir découvrir Tron : Ares, puisqu’il sortira en deuxième partie d’année. Plus précisément, il débarquera dans les salles françaises le 8 octobre 2025.