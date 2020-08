Tron : le nouveau film avec Jared Leto a son réalisateur

Plusieurs années après un second épisode, Disney revient à l'univers de "Tron" avec un troisième film qui aura mis du temps avant de se lancer. Le studio va compter sur Jared Leto au casting et vient de se trouver un réalisateur pour mener les opérations. Un choix qui pourra surprendre.

L'univers particulier de Tron

Quand le tout premier Tron est arrivé en 1982, le public a pu se sentir déstabilisé par ce film étrange qui tentait de bâtir son univers sur un concept informatique pas évident à matérialiser à l'écran. Le scénario suit Flynn, un homme qui a constaté que son ancien patron lui a volé les jeux vidéo qu'il avait inventés. Pour tenter de trouver la preuve qui va aller dans son sens, il planifie de s'infiltrer dans l'ordinateur de la firme. Mais Flynn se retrouve propulsé dans un monde vidéoludique qui s'annonce hostile. L'aide du programme Tron sera primordial pour qu'il s'en sorte. Quasiment trente ans après, une suite réalisée par Joseph Kosinski a vu le jour. Avec 400 millions de dollars au box-office mondial, une suite était attendue mais Disney a tergiversé longtemps.

Un troisième Tron est (presque) lancé !

Deadline annonce que la firme aux grandes oreilles s'est enfin décidée à bouger sur ce dossier. Un film Tron est en préparation avec Garth Davis qui a été choisi pour le réaliser. Un choix assez surprenant car il n'a jamais opéré dans le cinéma à gros budget et son dernier essai, Marie Madeleine, n'est pas friendly par rapport aux productions du studio. Par ailleurs, son Lion a récolté plusieurs nominations dans des cérémonies renommées (Oscars, Golden Globes, BAFTA...) et demeure un joli succès populaire. C'est sans doute ça qui a poussé Disney à l'engager pour mener un film Tron dont on ne sait pas exactement comment il va se positionner par rapport aux deux précédents. Un précédent rapport d'il y a quelques semaines expliquait qu'une suite était privilégiée par rapport à un reboot.

Deadline précise cependant que le feu vert n'a pas été donné mais que le projet paraît en très bonne voie pour se faire avec un réalisateur à bord et un développement actif. Le média américain note aussi que Jared Leto est effectivement partant pour être l'un des rôles principaux. Son nom était attaché au projet depuis longtemps mais la lenteur de Disney avait jeté un doute sur la faisabilité du film et/ou l'implication de la star. En revanche, rien n'est indiqué sur le retour des précédents acteurs connus dans l'univers.