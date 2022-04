Troupe d'élite : le film avec Wagner Moura ("Narcos") a été l'un des plus piratés avant sa sortie

"Troupe d'élite" a été un gros succès au Brésil en 2007. Pourtant, avant sa sortie, le long-métrage a été piraté en masse, obligeant le réalisateur à revoir son montage, et la sortie à être avancée.

Wagner Moura capitaine d'une troupe d'élite

Si le grand public a découvert Wagner Moura avec Narcos, où il incarne Pablo Escobar, le comédien a surtout été révélé par Troupe d'élite. Sorti en 2007 au Brésil, et un an plus tard en France, le film met en scène le BOPE, un bataillon d'élite de la police militaire de l'État de Rio de Janeiro. Wagner Moura y joue Roberto Nascimento, le capitaine de ce bataillon. Usé, il souhaite quitter le BOPE. Mais il doit avant trouver son remplaçant, et assurer une dernière mission. Avec son équipe, il est chargé de faire le ménage dans le Morro do Turano, une favela extrêmement dangereuse.

Troupe d'élite ©Zazen Produções

En plus de montrer leur préparation, le long-métrage vise à dénoncer la corruption et la cruauté de la police traditionnelle au Brésil. Véritable film choc, il a cependant divisé la critique internationale à sa sortie. Si certains y ont vu un film fasciste faisant l'apologie d'une justice amorale, d'autres ont au contraire estimé que José Padilha cherchait à pointer les maux de son pays. Troupe d'élite a malgré tout remporté l'Ours d'or à la Berlinale 2008 et réalisé plus de deux millions d'entrées au Brésil. En France, le film n'a pas attiré grand monde, mais a gagné en popularité par la suite.

Un énorme piratage

Bien qu'il soit considéré comme un gros succès au Brésil, Troupe d'élite aurait certainement dû attirer beaucoup plus de monde dans les salles au moment de sa sortie. En effet, le long-métrage a malheureusement été une grande victime du pirate. Comme le racontait le Screendaily à l'époque, des copies illégales ont circulé dans les rues brésiliennes bien avant la sortie. La faute reviendrait en partie à la compagnie Drei Marc. C'est elle qui était en charge des sous-titres, et par qui une copie du film a été volée. Ensuite, de nombreux DVD ont été faits et vendus illégalement à 5 dollars l'unité. Environ 1,5 million de personnes auraient ainsi vu Troupe d'élite avant sa sortie - un chiffre qui monte à trois millions d'après d'autres sources.

Troupe d'élite ©Zazen Produções

Cependant, la version proposée en salles par José Padilha était légèrement différente. Des changements ont été effectués par le réalisateur sans doute pour pousser le public à se rendre au cinéma. Le cinéaste considère d'ailleurs la version pirate comme le "3e montage" de son film. Enfin, le distributeur a également avancé la date de sortie du film au Brésil. Au final, malgré ce piratage, Troupe d'élite réalisa un score supérieur aux attentes de Paramount Pictures Brésil. Il donna d'ailleurs lieu à une suite, Troupe d'élite 2, sorti en 2010 et qui se déroule treize ans après le premier film.