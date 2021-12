Twilight : deux stars des films prêtes à reprendre leurs rôles dans Midnight Sun

Deux stars des films "Twilight" se sont dit prêtes à reprendre leurs rôles si une adaptation du dernier roman de la saga, "Midnight Sun" se faisait. Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de la famille Cullen !

Midnight Sun : c'est quoi ce nouveau chapitre de Twilight ?

En 2005, le monde découvre l'histoire de Bella Swan dans le premier tome de Twilight de Stephenie Meyer. Baptisé Fascination, il racontait comment Bella, jeune lycéenne fraîchement débarquée dans la petite ville de Forks, tombait amoureuse d'Edward Cullen, un séduisant vampire.

Quinze ans après avoir raconté cette histoire du point de vue de Bella, Stephenie Meyer a publié la même mais du point de vue d'Edward dans le roman Midnight Sun. Sorti en août 2020 mais présent dans les tiroirs de l'auteure depuis de nombreuses années, le roman lève le voile sur les nombreux mystères entourant l'existence d'Edward, et surtout sur sa rencontre déterminante avec Bella.

Midnight Sun © Hachette

Bientôt le film ? Deux acteurs sont déjà partants

La saga Twilight a été portée à l'écran à cinq reprises, entre 2008 et 2012, et a connu un franc succès. En effet, les cinq opus ont rapporté plus de trois milliards de dollars au box-office. Le dernier film, Twilight, chapitre 5 : Révélation, 2ème partie, est le plus gros succès de la saga avec 800 millions de dollars. Au casting, Kristen Stewart et Robert Pattinson incarnaient Bella et Edward. Évidemment, avec un nouveau roman publié, la question d'un nouveau film est légitime. Surtout lorsque l'on connaît le potentiel financier d'une telle entreprise.

Si Kristen Stewart et Robert Pattinson ont depuis longtemps tourné la page, deux autres membres de la famille Cullen seraient prêts à revenir. En effet, Kellan Lutz et Ashley Greene, les interprètes d'Emmett et Alice, ont déclaré lors d'une récente convention (via The Wrap), qu'ils adoreraient reprendre leurs rôles.

Ashley Greene (Alice Cullen) et Kellan Lutz (Emmett Cullent) dans Twilight chapitre 5, partie 2 © Summit Entertainment

Kellan Lutz, en particulier, s'est montré très enthousiaste :

J'adore le roman. J'aimerais tellement qu'on fasse le film. Emmett a des répliques super drôles dedans. C'est génial.

Ashley Greene a ensuite demandé à Kellan Lutz si elle pouvait le rejoindre au casting.

Ça n'est pas la première fois cette année que les deux acteurs déclarent leur amour pour la saga Twilight. En effet, en octobre dernier, ils avaient rendu hommage à une scène culte du premier film : la partie de baseball.

À l'heure actuelle, aucun film Midnight Sun n'a été annoncé.