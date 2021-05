Twilight of the Dead : le dernier film de zombies de George Romero va voir le jour

Bien que le cinéaste soit malheureusement décédé, un nouveau film de George A. Romero va bientôt voir le jour. En effet, l'épouse du cinéaste a décidé de produire sa dernière œuvre à titre posthume : « Twilight of the Dead ».

Romero : le maître des zombies

George A. Romero est le pionnier du film de zombies, et en demeure le maître incontestable. Tout débute en 1968, quand, avec quelques amis, il fonde la société de production Image Ten Productions. Il regroupe par la suite 10 000 dollars pour produire et réaliser son premier film : La Nuit des morts-vivants. Filmé en noir et blanc, tourné en 16mm, et réalisé le week-end avec des amis, le film connaît un succès surprise considérable (plus de 236 000 dollars de recettes), et devient l'un des films fondateurs du genre au cinéma.

La Nuit des morts-vivants ©Image Ten Productions

Ainsi, George A. Romero va devenir le maître incontesté des films de zombies. Un genre qu'il va dériver sous toutes les formes au cours de sa carrière, et ce jusqu'à son décès en 2017. Le cinéaste va signer des films cultes parmi lesquels Zombie, Le Jour des morts-vivants ou encore Land of the Dead. Son dernier film, Survival of the Dead, remonte à 2010.

Twilight of the Dead va voir le jour

Encore aujourd'hui, l'aura de George A. Romero plane sur toutes les productions de zombies contemporaines. Actuellement, pour perpétuer la mémoire de ce grand réalisateur, sa veuve Suzanne Romero a décidé de produire de manière posthume son dernier film : Twilight of the Dead. Ce projet est en préparation depuis quelques années selon The Hollywood Reporter. Le film sera basé sur le traitement initial que George A. Romero avait préparé avec Paolo Zelati, qui va aider Suzanne Romero a mener à bien le projet. Le scénario semble bien avancé puisque Suzanne Romero cherche actuellement un réalisateur pour perpétuer la mémoire de son époux :

J'ai donné à Paolo Zelati toute ma bénédiction. Surtout que je pouvais être là à chaque étape pour que cela reste fidèle à la vision de George. Nous avons un traitement solide et le début du scénario. Je peux dire à 100% que George serait incroyablement heureux. Il voulait que ce soit son dernier timbre sur le genre zombie.

Land of the Dead ©Universal Pictures

Paolo Zelati a lui aussi apporté quelques précisions sur ce projet inédit. Il a affirmé que ce long-métrage sera totalement ancré dans la filmographie de Romero. Ajoutant que Twilight of the Dead devait être son film testamentaire :

Ce n'est un secret pour personne que Diary et Survival n'étaient pas la façon dont il envisageait la fin de la série, et George le savait très bien. Twilight of the Dead était son adieu au genre qu'il a créé et voulait sortir avec un film puissant.

L'histoire de Twilight of the Dead se déroulera dans un monde post-apocalyptique. Cette idée découle d'une conversation entre Romero et Zelati sur le destin des zombies après Land of the Dead. Les deux artistes ont commencé à travailler sur ce projet d'après cette simple question. Ainsi, Twilight of the Dead devrait être la grande conclusion désirée par Romero, et un moyen de rendre hommage à sa mémoire et à sa carrière incroyable.