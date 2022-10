Twister : tournage en vue pour la suite du grand film catastrophe des années 90

Plus de deux décennies après le film catastrophe culte "Twister", sa suite est sur de bons rails et sa production devrait débuter prochainement ! Un réalisateur est sur le point d'être désigné, et les studios comptent sur un retour d'Helen Hunt dans son rôle.

Twister, 26 ans après

1996 a été une grande année pour les films catastrophes avec Independence Day et Twister. Deux films qui ont dominé ensemble le box-office mondial de cette année, Twister accumulant près de 500 millions de dollars de recettes, derrière les 817 millions du film de Roland Emmerich. Réalisé par Jan De Bont, Twister raconte l'histoire de Jo (Helen Hunt) et Bill Harding (Bill Paxton), un couple de météorologues et "chasseurs de tornades" en instance de divorce. 27 ans après avoir vu son père emporté par une tornade de puissance F5 (puissance maximale déjà mesurée d'une tornade), Jo va devoir faire face à un nouveau "monstre" météorologique.

Twister ©Universal Pictures

Twister est un très grand succès, sur le plan financier et critique. Produit notamment par Steven Spielberg et Kathleen Kennedy, avec un scénario co-écrit par Michael Crichton et Anne-Marie Martin, son récit comme ses effets spéciaux inédits ont ravi le public. 26 ans plus tard, alors que le développement d'un nouveau film a débuté depuis 2020, les planètes sont enfin alignées pour la production d'une suite, titrée Twisters. Comme révélé par Deadline, Universal Pictures et Amblin Entertainment espèrent en effet débuter son tournage au printemps 2023.

Une short-list de réalisateurs en négociations

Le réalisateur de Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski, était attaché au projet en tant que réalisateur depuis les premières phases de développement. Mais celui-ci s'est retiré de Twisters en juin 2022 pour prendre en charge le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt, du côté de chez Apple. Il manque à cet instant un réalisateur ou une réalisatrice, mais on devrait très bientôt connaître son nom. En effet, selon Deadline, Steven Spielberg s'est montré très convaincu par le scénario de Mark L. Smith (The Revenant) et a insisté pour que la production de Twisters devienne prioritaire.

Pour prendre la relève de Joseph Kosinski, Dan Trachtenberg est un des noms évoqués. On lui doit au cinéma le récent et très réussi Prey, ainsi que 10 Cloverfield Lane. Côté télévision, il a réalisé un épisode de Black Mirror en 2016 et un épisode de The Boys en 2019.

Amber Midthunder et Dan Trachtenberg sur le tournage de Prey ©Disney

Peut-être moins connus mais terriblement talentueux, les documentaristes Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vaserhelyi, très remarqués pour leur documentaire primé aux Oscars en 2019 Free Solo.

Enfin, très actif dans le cinéma d'animation, Travis Knight est aussi dans cette short-list. Il a notamment réalisé Kubo et l'Armure magique et, en prises de vues réelles, Bumblebee. Quelques autres cinéastes seraient aussi en course, mais n'ont pas été nommés.

Helen Hunt de retour ?

Autre effort en cours du côté des studios : faire revenir l'actrice Helen Hunt. Celle-ci reprendrait pour Twisters son rôle de Jo Harding dans un scénario qui se concentrerait sur la fille qu'elle a eue avec Bill. La continuité serait parfaite et permettrait aussi de rendre hommage à l'acteur Bill Paxton, tristement disparu en 2017.

Enfin, le monde traversant une dramatique crise environnementale avec des catastrophes naturelles inédites et de plus en plus fréquentes, il est fort probable que cette suite prenne le parti d'un réalisme aussi spectaculaire que glaçant. Affaire à suivre donc.